Liga Narodów siatkarzy. Kto zdominował starcie w Gliwicach?

Triumf reprezentacji Niemiec na śląskim parkiecie

Siatkarze reprezentacji Niemiec odnieśli ważne zwycięstwo w piątkowym spotkaniu rozgrywanym w PreZero Arenie Gliwice. Kadra naszych zachodnich sąsiadów pokonała drużynę Belgii ostatecznym wynikiem 3:1 w setach. Poszczególne partie tego widowiska kończyły się rezultatami 25:22, 19:25, 25:23 oraz 25:19 dla zwycięzców. Piątek był jednocześnie dniem wolnym od turniejowych meczów dla podopiecznych polskiego szkoleniowca. Reprezentacja Polski mogła w tym czasie zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w zawodach.

Dla obu europejskich zespołów był to kolejny występ w ramach trwających obecnie międzynarodowych rozgrywek. Wcześniej, podczas swojego pierwszego spotkania w turnieju, niemiecka drużyna musiała uznać wyższość rywali, przegrywając z reprezentacją Argentyny w stosunku 2:3. Belgowie natomiast zdążyli już rozegrać w gliwickiej hali dwa inne oficjalne pojedynki. Najpierw zanotowali oni minimalną porażkę z biało-czerwonymi 2:3, by w następnym starciu pewnie pokonać zespół z Chin 3:1.

Jak prezentuje się harmonogram kolejnych spotkań?

W trakcie piątkowej rywalizacji na parkiecie w Gliwicach rozegrano również inne zaplanowane na ten dzień zawody. We wcześniejszym spotkaniu reprezentacja Argentyny bez większych problemów pokonała chińską kadrę, nie tracąc przy tym żadnego seta i kończąc mecz wynikiem 3:0. Sobotni terminarz zapowiada się niezwykle interesująco dla zgromadzonych w obiekcie wielbicieli siatkówki. O godzinie 17.00 polska reprezentacja wybiegnie na boisko, aby bezpośrednio zmierzyć się z niemiecką drużyną narodową. Będzie to doskonała okazja do poprawienia punktowego dorobku w tabeli całych rozgrywek.

Rywalizacja w śląskim obiekcie sportowym to nie tylko występy gospodarzy oraz ich najbliższych przeciwników z grupy. Wieczorna część sobotniego harmonogramu przewiduje kolejne duże emocje dla fanów siatkówki na najwyższym poziomie. O godzinie 20.30 rozpocznie się bowiem starcie pomiędzy mocnymi drużynami Turcji oraz Argentyny. Międzynarodowy turniej potrwa nieprzerwanie aż do niedzieli, oferując widzom jeszcze kilka ważnych sportowych potyczek. PreZero Arena Gliwice nieustannie gości zawodników, którzy walczą o cenne rankingowe punkty.