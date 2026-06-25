Liga Narodów siatkarzy. Polacy pokonali Turcję w Gliwicach po pięciosetowym boju

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-25 23:14

Reprezentacja Polski w siatkówce odniosła kolejne zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polscy siatkarze pokonali Turcję 3:2. Był to drugi mecz biało-czerwonych w tym turnieju, po wcześniejszym triumfie nad Belgią.

Siatkarze blokują piłkę nad siatką podczas meczu Ligi Narodów, ukazując intensywność sportowej rywalizacji. Widzowie w tle śledzą grę. Więcej o siatkówce przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarze skaczą do bloku przy siatce, próbując zatrzymać żółto-niebieską piłkę podczas meczu.

Trudna przeprawa biało-czerwonych

Polscy siatkarze odnieśli drugie zwycięstwo podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach. Tym razem podopieczni Nikoli Grbicia pokonali reprezentację Turcji 3:2. Mecz obfitował w emocje, a poszczególne sety kończyły się wynikami 26:28, 25:19, 25:21, 19:25 oraz 15:11 na korzyść gospodarzy.

W swoim pierwszym spotkaniu podczas gliwickiego turnieju, Polacy również musieli rozegrać pięć partii. Wtedy pokonali reprezentację Belgii z identycznym wynikiem 3:2. Zwycięstwo nad Turcją potwierdza dobrą formę polskiego zespołu na tym etapie rozgrywek.

Kiedy zagrają Polacy?

Po wyczerpującym spotkaniu z Turcją, reprezentanci Polski otrzymali od sztabu szkoleniowego chwilę wytchnienia. Piątek zaplanowano jako dzień wolny od rozgrywek dla podopiecznych Nikoli Grbicia, co pozwoli na regenerację przed kolejnymi starciami.

Weekend przyniesie kolejne siatkarskie emocje. W sobotę polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Niemiec, natomiast w niedzielę ich rywalem będzie drużyna Argentyny. Oba mecze będą kluczowe dla układu tabeli w turnieju Ligi Narodów.