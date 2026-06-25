Liga Narodów siatkarzy. Polacy pokonali Turcję w Gliwicach po pięciosetowym boju

Trudna przeprawa biało-czerwonych

Polscy siatkarze odnieśli drugie zwycięstwo podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach. Tym razem podopieczni Nikoli Grbicia pokonali reprezentację Turcji 3:2. Mecz obfitował w emocje, a poszczególne sety kończyły się wynikami 26:28, 25:19, 25:21, 19:25 oraz 15:11 na korzyść gospodarzy.

W swoim pierwszym spotkaniu podczas gliwickiego turnieju, Polacy również musieli rozegrać pięć partii. Wtedy pokonali reprezentację Belgii z identycznym wynikiem 3:2. Zwycięstwo nad Turcją potwierdza dobrą formę polskiego zespołu na tym etapie rozgrywek.

Kiedy zagrają Polacy?

Po wyczerpującym spotkaniu z Turcją, reprezentanci Polski otrzymali od sztabu szkoleniowego chwilę wytchnienia. Piątek zaplanowano jako dzień wolny od rozgrywek dla podopiecznych Nikoli Grbicia, co pozwoli na regenerację przed kolejnymi starciami.

Weekend przyniesie kolejne siatkarskie emocje. W sobotę polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Niemiec, natomiast w niedzielę ich rywalem będzie drużyna Argentyny. Oba mecze będą kluczowe dla układu tabeli w turnieju Ligi Narodów.