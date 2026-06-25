Liga Narodów siatkarzy. Belgia lepsza od Chin po zaciętym spotkaniu

Belgia triumfuje w Lidze Narodów

Siatkarze Belgii pokonali reprezentację Chin 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:20) podczas czwartkowego meczu. Było to drugie spotkanie obu drużyn w ramach turnieju Ligi Narodów odbywającego się w Gliwicach. Pierwszy set, mimo zaciętej walki, padł łupem Azjatów, jednak kolejne partie należały do zespołu z Europy.

Dzień wcześniej chińska drużyna musiała uznać wyższość Turcji, ulegając 0:3. Z kolei Belgowie mają za sobą emocjonujący pojedynek z Polakami, który zakończył się ich porażką 2:3. Po czwartkowym zwycięstwie drużyna Belgii może jednak zapisać na swoim koncie ważne punkty w rywalizacji.

Jakie będą kolejne spotkania turnieju?

Kolejne mecze turnieju w PreZero Arenie Gliwice zaplanowano na piątek. Rywalem reprezentacji Chin będzie zespół z Argentyny. Z kolei Belgowie zmierzą się z Niemcami, co zapowiada kolejne siatkarskie emocje dla kibiców zgromadzonych na trybunach i przed telewizorami.

W czwartkowy wieczór swój drugi mecz na gliwickim parkiecie rozegra również reprezentacja Polski. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna Turcji. Cały turniej Ligi Narodów rozgrywany w województwie śląskim potrwa do niedzieli, gwarantując intensywny weekend z siatkówką na najwyższym poziomie.