Jose Mourinho uderza w mistrzostwa świata. Zamiast meczów woli sen

Jose Mourinho wprost przyznaje, że mistrzostwa świata w piłce nożnej go nudzą, a mecze w fazie grupowej są wręcz żenujące. Jak tłumaczy, woli w tym czasie dobrze się wyspać.

Słynny trener uznał, że format 48 drużyn zaniża jakość rozgrywek. Mundial, jego zdaniem, powinien skupiać wyłącznie elitę.

Wypowiedź Jose Mourinho wywołała sporo kontrowersji, a fani zastanawiają się, czy to nie wpłynie na kolejne decyzje FIFA.

Jose Mourinho woli iść spać, niż oglądać mistrzostwa świata

Podczas gdy większość fanów piłki nożnej na całym świecie spędza noce przed telewizorami, trener Realu Madryt woli wykorzystać ten czas w zupełnie inny sposób. Jose Mourinho na łamach podcastu „Beast Mode On” jasno stwierdził, że mecze w fazie grupowej nie są dla niego atrakcyjne, a wolny czas woli spędzać na przyjemnościach.

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– Zjadłem smaczne kolacje i smacznie spałem. Nie siedziałem po nocy do trzeciej nad ranem

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Z całej fazy grupowej trenerowi podobało się tylko jedno spotkanie: pomiędzy Brazylią a Marokiem. Reszta spotkań, jak twierdzi Mourinho, była zwyczajną stratą czasu.

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– Będę szczery, przy niektórych meczach przestaję się skupiać już po 10 minutach

Jose Mourinho o MŚ 2026. "Nie do pomyślenia"

Trener obwinia władze piłkarskie za stworzenie tak szerokiego formatu. Zwiększenie liczby drużyn na mistrzostwach do 48 drastycznie zniżyło jakość rozgrywek sportowych. Jak twierdzi Portugalczyk, w turnieju powinny grać tylko te najsilniejsze reprezentacje. Przywołał przykład starcia Niemiec i Curacao.

– Moim zdaniem mistrzostwa świata powinny skupiać absolutną śmietankę. Wynik 7:1 w fazie grupowej jest nie do pomyślenia

Trener przyznał, że mniejsze i słabsze kraje mają ważne powody społeczne, aby występować na mundialu, to jednak psuje jakość turnieju. Jose Mourinho ponownie pokazał swój wyrazisty charakter, co zapewne wywoła komentarze w środowisku.