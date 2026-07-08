Liga Narodów siatkarek. Zobacz z kim zagrają Polki o ważny awans

Sytuacja w tabeli po meczu z Turcją

Reprezentacja Polski zanotowała trzecią przegraną podczas trwających obecnie rozgrywek międzynarodowych. Porażka z Turcją w stosunku 1:3 sprawiła, że biało-czerwone spadły na piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji turnieju. Straty punktowe mogą okazać się niezwykle istotne w kontekście bezpośredniego awansu do najważniejszej części sezonu.

Na pierwszym miejscu w tabeli bezapelacyjnie umocniła się znakomicie dysponowana reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Amerykanki pokonały zawodniczki z Tajlandii, wygrywając to spotkanie gładko w stosunku 3:0. Utrzymanie pozycji lidera stawia je w bardzo komfortowej sytuacji przed następnymi meczami fazy zasadniczej.

Kiedy Polki zagrają o Final Eight?

Najbliższe trudne wyzwanie czeka polski zespół już w czwartek o godzinie szóstej rano. Rywalem biało-czerwonych będzie ekipa Stanów Zjednoczonych, która obecnie dyktuje warunki w całym turnieju. Ewentualne zwycięstwo w tym niezwykle trudnym starciu znacząco przybliżyłoby nasz zespół do udziału w upragnionym Final Eight.

Finałowy turniej tegorocznego cyklu został oficjalnie zaplanowany w dniach od 22 do 26 lipca. Gospodarzem imprezy docelowej wybrano Makau, a pewne udziału w zmaganiach są z urzędu reprezentantki Chin. O pozostałe siedem wolnych biletów nieustannie rywalizują najlepsze ekipy z całego świata po zakończeniu trzech rund eliminacyjnych.