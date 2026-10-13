Cztery kostki wystarczą, by uratować marniejącego storczyka

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-13 9:36

W okresie jesienno-zimowym rośliny doniczkowe są szczególnie narażone na przesuszenie. Włączone kaloryfery i brak wilgoci sprawiają, że domowe orchidee zaczynają tracić swój urok. Doświadczeni hodowcy mają jednak sprawdzony trik, dzięki któremu kwiat szybko wraca do formy. Wystarczy dołożyć do doniczki cztery kostki określonego produktu.

Kolorowe storczyki w jaskrawych doniczkach. O domowych sposobach na pielęgnację orchidei zimą przeczytasz na Eska.
Autor: Kisa_Markiza/ Getty Images Storczyki to niezwykle atrakcyjne rośliny, zachwycające pięknymi kwiatami

Sezon grzewczy często przynosi problemy z marniejącymi storczykami, ale można je łatwo odratować i zachęcić do wypuszczania pąków.

  • Do zapewnienia ciągłego nawodnienia i stworzenia idealnych warunków do wzrostu wystarczą tylko cztery kostki lodu.
  • Ta nietypowa metoda nawadniania jest całkowicie bezpieczna i potrafi uchronić orchidee przed całkowitym uschnięciem.
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Wystarczą 4 kostki lodu, a marniejący storczyk odżyje

Polacy uwielbiają storczyki za ich niezwykłą urodę i długowieczność. Przy troskliwej opiece potrafią one cieszyć oko kwiatami przez wiele sezonów, jednak wymagają specyficznego traktowania. Przede wszystkim nie sadzi się ich w tradycyjnej ziemi uniwersalnej. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się przepuszczalne podłoże, składające się z kory sosnowej, włóknistego torfu i chipsów kokosowych. Wraz z nadejściem jesieni i zimy orchidee bywają osłabione przez zbyt suche powietrze w ogrzewanych mieszkaniach. Ratunkiem w tej sytuacji może okazać się umieszczenie w doniczce czterech kostek lodu. Topniejąc, powoli i systematycznie nawilżą one podłoże. Co więcej, taki zabieg sprzyja kwitnieniu, ponieważ lekki spadek temperatury wokół korzeni stymuluje roślinę do wytwarzania pąków – podobnie jak przeniesienie jej do chłodniejszego pokoju. Badania Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych potwierdzają, że jest to w pełni bezpieczny i skuteczny sposób nawadniania.

Jak pielęgnować storczyki jesienią i zimą? Porady i wskazówki

Ogrzewanie mieszkań negatywnie odbija się na wielu roślinach doniczkowych, które naturalnie potrzebują wyższej wilgotności powietrza. Warto więc zadbać o odpowiedni mikroklimat, stosując elektryczne nawilżacze lub rozwieszając mokre ręczniki, z których woda będzie powoli parować. Troska o wilgotne powietrze opłaci się także domownikom, chroniąc ich przed przesuszonym gardłem, podrażnioną śluzówką nosa i suchą skórą. Dodatkowym wsparciem dla storczyków w chłodniejszych miesiącach będzie cotygodniowe zraszanie. Najwygodniej jest wstawić kwiaty do wanny i obficie spryskać wodą, co błyskawicznie przywróci im witalność.

Choć brak wilgoci w powietrzu to najczęstsza przyczyna kłopotów, słabnący storczyk może komunikować także inne błędy w uprawie. Zła częstotliwość podlewania, niewłaściwa mieszanka w doniczce, czy zbytnie nasłonecznienie również mu nie służą. Zawsze należy sprawdzać stan korzeni: te zdrowe są sprężyste i lekko zielone, gnijące stają się brązowe i rozmiękczone, a przesuszone przybierają kruchy, srebrzysty wygląd. Równie ważna jest regularna kontrola liści, by w porę dostrzec i wyeliminować szkodniki, takie jak przędziorki czy wełnowce, co uratuje naszą roślinę.

Fundamentem zdrowia tych wyjątkowych epifitów pozostaje właściwe podłoże z kory, torfu i włókien kokosowych. Gwarantuje ono niezbędny przepływ powietrza wokół korzeni i szybkie odparowywanie nadmiaru wody, co chroni przed procesami gnilnymi. Aby orchidea obsypała się kwiatami, nie zapominaj o cyklicznym odżywianiu. Stosuj dedykowany nawóz do storczyków w zmniejszonej dawce przy co drugim lub trzecim podlewaniu, dokładnie według instrukcji na opakowaniu, zapewniając roślinie komplet witamin i minerałów.

Jak przesadzić storczyk Phalaenopsis?

ROLKI

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