Liga Mistrzów. Lech Poznań odpada po dramacie z Aarhus

Lech Poznań traci ogromną zaliczkę z pierwszego meczu

Mecz w Poznaniu przyniósł wynik 1:4 po dogrywce (0:3 w regulaminowym czasie gry). Lech Poznań nie obronił przewagi 4:1 wypracowanej w pierwszym spotkaniu. Bramki dla gości zdobyli Tobias Bech (32. minuta), Kristian Arnstad z rzutu karnego (55. minuta) oraz Frederik Tingager (75. minuta). W dogrywce trafił Filip Jagiełło (95. minuta), ale pięć minut później wynik ustalił Tomas Oli Kristjansson.

Spotkanie oglądało ponad 36 tysięcy widzów, w tym ponad dwa tysiące kibiców z Danii. Mecz od początku był nerwowy, a Lechici popełniali błędy w defensywie. Sędzia Juxhin Xhaja anulował w pierwszej połowie rzut karny dla gospodarzy po interwencji systemu VAR.

„Kolejorz dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe - roztrwonił trzybramkową zaliczkę z pierwszego spotkania w Danii, przegrał serię rzutów karnych i odpadł z dalszych eliminacji Ligi Mistrzów” - opisuje sytuację relacja meczowa.

Liga Europy szansą na pocieszenie dla Lecha Poznań

W konkursie rzutów karnych Lech prowadził po pierwszej serii, jednak strzałów nie wykorzystali Allahyar Sayyadmanesh i Antoni Kozubal. Zawodnicy Aarhus GF zachowali stuprocentową skuteczność w kolejnych próbach i awansowali do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z azerskim Sabah Baku.

Lech Poznań kontynuuje europejskie puchary w eliminacjach Ligi Europy. W trzeciej rundzie mistrzowie Polski zagrają z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Pierwszy mecz odbędzie się 6 sierpnia 2026 roku w Poznaniu, a rewanż zaplanowano tydzień później.