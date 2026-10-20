Liga Mistrzów FIBA. Pierwsze zwycięstwo Legii Warszawa w Zagrzebiu

Legia dominuje od samego początku

Spotkanie 2. kolejki Ligi Mistrzów FIBA pomiędzy Ciboną Zagrzeb a Legią Warszawa zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem polskiego zespołu 95:77. Koszykarze mistrza Polski prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty. Stołeczny zespół skutecznie narzucił swój styl gry rywalom, co pozwoliło mu na wypracowanie wczesnego prowadzenia.

Kluczem do sukcesu okazała się agresywna obrona i skuteczność pod tablicami. Warszawiacy wygrali walkę o zbiórki 38:28, a agresywna gra w obronie wymusiła na gospodarzach 11 strat. Dobrze zafunkcjonowały rzuty za trzy punkty - zawodnicy Legii trafili dziesięć razy z dystansu.

Kto zagrał najlepiej w Zagrzebiu?

Najwięcej punktów dla Legii zdobyli Kristers Zoriks i Arguster Devon Daniels, obaj rzucając po 21 oczek. Znaczący wkład w zwycięstwo mieli również Gyorgy Goloman (15 punktów) i Zachary Freemantle (12). Michał Kolenda, wchodzący z ławki, zaliczył bardzo dobry występ zbierając 7 piłek z tablic i dodając 8 punktów.

Wśród gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Rickey McGill z 18 punktami na koncie. Lovro Mazalin dołożył 14 oczek. Zawiódł natomiast Roko Badzim, pudłując wszystkie osiem oddanych rzutów. W czwartej kwarcie Legia odparła atak Cibony, ostatecznie pieczętując triumf.