Liga hiszpańska: Barcelona wygrywa z Sevillą. Co ten triumf oznacza dla pozycji Realu Madryt?

Dominacja Barcelony i gole w meczu z Sevillą

Pierwsze bramki dla "Dumy Katalonii" w starciu z Sevillą padły z rzutów karnych za sprawą Raphinhi, który celnie wykonywał jedenastki w 9. i 21. minucie spotkania. Kolejnego gola dla gospodarzy dołożył Dani Olmo w 38. minucie, umacniając prowadzenie zespołu.

Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie pierwszej połowy, Oso zmniejszył stratę dla Sevilli (45+3.). Jednak niedługo po wznowieniu gry Raphinha skompletował hat-tricka w 51. minucie, ponownie zwiększając dystans. Piątą bramkę dla Barcelony zdobył Portugalczyk Joao Cancelo w 60. minucie, a wynik meczu ustalił Szwajcar Djibril Sow w 90+2. minucie.

Powrót Gaviego i sytuacja Roberta Lewandowskiego

W 82. minucie spotkania na boisku pojawił się Gavi, zastępując Raphinhę, co było jego pierwszym występem o stawkę od 23 sierpnia ubiegłego roku. Młody piłkarz powrócił do gry po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana, co jest ważną informacją dla zespołu.

Robert Lewandowski rozegrał cały mecz, występując w specjalnej masce ochronnej po złamaniu kości oczodołu, które miało miejsce 28 lutego. Mimo kilku dogodnych okazji do wpisania się na listę strzelców, polski napastnik nie wykorzystał żadnej z nich, tym razem pozostając bez gola.

Wpływ na tabelę La Liga i plany Ligi Mistrzów?

Zwycięstwo Barcelony nad Sevillą stanowiło udany rewanż za porażkę 1:4 w rundzie jesiennej obecnego sezonu, co potwierdza ich dominację w ostatnich latach. Od sezonu 2021/22 Katalończycy odnotowali osiem zwycięstw, jeden remis i tylko jedną porażkę w starciach z tym rywalem.

Po 28. kolejce Barcelona umocniła się na pozycji lidera z 70 punktami, utrzymując cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, który ma 66 oczek. Trzecie miejsce w tabeli zajmuje Atletico Madryt z dorobkiem 57 punktów, co podkreśla wyścig o czołowe pozycje.

Czołowa trójka hiszpańskich klubów intensywnie przygotowuje się do rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów, zaplanowanych na najbliższy wtorek i środę. Barcelona zmierzy się z Newcastle United (pierwszy mecz 1:1), Real Madryt zagra z Manchesterem City (u siebie wygrał 3:0), a Atletico Madryt powalczy z Tottenhamem Hotspur (w Madrycie zwyciężyło 5:2).

