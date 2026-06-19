Legia Warszawa żegna legendę. Ikona opuszcza Łazienkowską

Koniec epoki w Legii

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła, że kończąca się umowa z niespełna 39-letnim Arturem Jędrzejczykiem nie zostanie odnowiona. Zawodnik przez lata pełnił funkcję kapitana i stał się symbolem stołecznego zespołu. Obrońca rozegrał dla Legii 419 spotkań w oficjalnych rozgrywkach.

W tabeli wszech czasów pod względem liczby występów w koszulce z "eLką" na piersi, Jędrzejczyka wyprzedza jedynie legendarny Lucjan Brychczy. Rozegrał on dla warszawskiego klubu 452 mecze.

„Przez blisko 20 lat - zadebiutował 22 lipca 2006 roku - Artur zdobył wielkie uznanie wśród kibiców, z których wielu nie zna Legii bez niego. Gdy zmieniały się kolejne generacje piłkarzy, Artur był tutaj, przy Łazienkowskiej” - napisano na stronie internetowej klubu.

Bogata kariera i liczne trofea

W trakcie występów w Warszawie, Jędrzejczyk wywalczył sześć tytułów mistrza Polski (2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021). Ponadto siedmiokrotnie wznosił Puchar Polski (2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025). Statystyki te mogłyby być jeszcze wyższe, jednak w 2013 roku przeniósł się do rosyjskiego FK Krasnodar.

Do Legii Warszawa wrócił na wypożyczenie pod koniec 2015 roku, a rok później klub definitywnie go wykupił. Jako reprezentant Polski wystąpił w 41 meczach, zdobywając trzy bramki. Reprezentował kraj podczas mistrzostw Europy we Francji (2016) oraz mistrzostw świata w Rosji (2018) i Katarze (2022).