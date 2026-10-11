Legia Warszawa wygrywa z Wisłą Kraków. Kto zdobył bramki?

Legia pokonuje Wisłę na własnym stadionie

W niedzielnym meczu Ekstraklasy Legia Warszawa pewnie pokonała Wisłę Kraków 2:0. Spotkanie rozegrano na stadionie w Warszawie, a do przerwy gospodarze prowadzili 1:0. Pierwsza bramka padła w 18. minucie meczu.

Jej autorem był Łukasz Zjawiński. Drugie trafienie, ustalające wynik spotkania, zanotował Rafał Adamski w 70. minucie. Mecz sędziował Damian Sylwestrzak z Wrocławia, a na trybunach zasiadło 26 352 widzów.

Kartki i składy obu drużyn

Podczas spotkania nie obyło się bez kartek. W drużynie Legii Warszawa ukarany został Mateusz Szczepaniak. Z kolei w zespole Wisły Kraków żółte kartki obejrzeli Kacper Duda, Alan Uryga, Angel Rodado i Darijo Grujcic.

Legia wystąpiła w składzie: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Robert Deziel - Paweł Wszołek (90. Arkadiusz Reca), Damian Szymański (68. Wojciech Urbański), Bartosz Kapustka (73. Henrique Arreiol), Kacper Chodyna - Mateusz Szczepaniak (46. Jakub Żewłakow, 90. Michał Sevcik), Łukasz Zjawiński, Rafał Adamski. Wisła zagrała w zestawieniu: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Frederico Duarte (61. Julian Lelieveld), Kacper Duda, Julius Ertlthaler (86. Oliwier Pławiński), James Igbekeme (75. Rafał Mikulec) , Marko Bozić (75. Victor Meseguer) - Angel Rodado.