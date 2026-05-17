Ekstraklasa piłkarska: zacięta walka o wicemistrzostwo. Kto wywalczy przepustkę do Ligi Mistrzów?

Walka o wicemistrzostwo Ekstraklasy na ostatniej prostej

W 33. kolejce Ekstraklasy piłkarskiej Lech Poznań przypieczętował zdobycie dziesiątego w historii tytułu mistrza Polski, pokonując na wyjeździe Radomiak Radom 3:1. To drugi z rzędu triumf „Kolejorza” w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie na pozycji wicelidera znajduje się Górnik Zabrze, który zwyciężył Wisłę Płock 1:0 dzięki bramce Maksyma Chłania. Zespół z Zabrza ma tyle samo punktów co Jagiellonia, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Jagiellonia Białystok nie wykorzystała szansy na powrót na drugie miejsce, remisując 2:2 z GKS Katowice. Decydującą bramkę dla gospodarzy zdobył Hiszpan Borja Galan w 78. minucie efektownym strzałem zza pola karnego, który odbił się od poprzeczki i wpadł do siatki. Goście wcześniej odpowiedzieli na gola Bartosza Nowaka bramkami Bernardo Vitala i Afimico Pululu. Punkt mniej od Górnika i Jagiellonii ma Raków Częstochowa, który zwyciężył Piasta Gliwice 3:1.

"Wiemy jaka jest sytuacja w tabeli. Do wywalczenia wicemistrzostwa już nie wystarczy nam zwycięstwo z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce. Musimy liczyć na pomoc Radomiaka w meczu z Górnikiem. Nie chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie wszystko zależy od nas, ale trzeba wierzyć do końca" - powiedział trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Kto jeszcze walczy o utrzymanie w Ekstraklasie?

Piast Gliwice zajmuje trzynaste miejsce w tabeli i nie jest jeszcze pewien utrzymania w Ekstraklasie, potrzebując punktu w ostatnim meczu z Widzewem Łódź. Strefę spadkową otwiera Lechia Gdańsk, która przegrała u siebie z Legią Warszawa 1:2. Decydującego gola dla Legii strzelił Antonio Colak, były piłkarz gdańskiej drużyny. Legia awansowała na siódmą pozycję, zachowując teoretyczne szanse na piąte miejsce premiowane eliminacjami Ligi Konferencji.

W piątkowych meczach szóste Zagłębie Lubin uległo Pogoni Szczecin 0:1, co zapewniło Pogoni utrzymanie. Korona Kielce pokonała Widzew Łódź 1:0 i również jest już bezpieczna. Trwa zacięta rywalizacja w klasyfikacji strzelców, gdzie Tomas Bobcek z 18 golami jest wiceliderem, podobnie jak Karol Czubak, którego bramka budzi wątpliwości. 33. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Arki Gdynia z zamykającą tabelę Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na utrzymanie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.