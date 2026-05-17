Ekstraliga żużlowa we Wrocławiu. Niespodziewany obrót wydarzeń i bohaterowie w starciu gigantów

Żużlowe starcie we Wrocławiu. Początek pod znakiem PRES Toruń

Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu doszło do emocjonującego spotkania Ekstraligi żużlowej, gdzie zmierzyły się drużyny Betard Sparty Wrocław oraz PRES Grupy Deweloperskiej Toruń. Obie ekipy przed sezonem były typowane do walki o mistrzostwo, co zapowiadało kapitalne widowisko sportowe. Początek meczu zaskoczył, bowiem goście z Torunia bardzo dobrze czuli się na wrocławskim owalu, mimo że własny tor miał być atutem gospodarzy. Po zaledwie czterech biegach torunianie prowadzili 13:11, zdobywając trzy indywidualne zwycięstwa.

W początkowej fazie meczu Patryk Dudek, aktualny indywidualny mistrz Polski, zaprezentował świetną formę na torze. W swoim drugim starcie zmierzył się z Artiomem Łagutą, którego pomimo przegranego startu, z łatwością wyprzedził na pierwszym okrążeniu. Podobnie w kolejnym biegu postąpił Emil Sajfutdinow, który po słabszym starcie z Maciejem Janowskim, na dystansie zdołał pokonać kapitana gospodarzy.

Kto odwrócił losy meczu Ekstraligi żużlowej?

Mimo pięciu "trójek" na koncie po ośmiu biegach, goście z Torunia mieli również pięć "zerówek", co uniemożliwiało im wypracowanie większej przewagi. W ósmym wyścigu Artiom Łaguta prowadził od startu, a o drugie miejsce zacięcie walczyli Mikkel Michelsen i Mikkel Andersen. Ostatecznie to junior Sparty okazał się lepszy, a dzięki podwójnej wygranej wrocławianie objęli prowadzenie 26:22.

Druga część meczu to popis jazdy Daniela Bewleya, który doskonale radził sobie w trudnych warunkach, gdy zaczął padać deszcz. W dziesiątym biegu Bewley, startując z trzeciej pozycji, nabierał szybkości, jadąc bardzo szeroko i odbijając się od płotu. Najpierw pokonał Sajfutdinowa, a następnie kolegę z drużyny Bartłomieja Kowalskiego, co przyczyniło się do wygranej Sparty 5:1 i podwyższenia prowadzenia do 33:27.

Ostatnie biegi i ostateczne rozstrzygnięcie

Daniel Bewley chwilę później ponownie zaprezentował swoją niezwykłą technikę, zostawiając za sobą między innymi niepokonanego do tego momentu Patryka Dudka. Jego umiejętność jazdy tak blisko bandy i odbijania się od niej, przy jednoczesnym utrzymaniu panowania nad motocyklem, była dla wielu trudna do uwierzenia. Spotkanie ostatecznie rozstrzygnęło się przed biegami nominowanymi.

W trzynastym wyścigu Artiom Łaguta stoczył zwycięską walkę z Emilem Sajfutdinowem, a trzecie miejsce zajął Maciej Janowski. Dzięki temu Sparta prowadziła 44:34, zapewniając sobie zwycięstwo w meczu. Ostatni bieg stanowił prawdziwą okrasę spotkania, gdzie Daniel Bewley ponownie błysnął, walcząc z Sajfutdinowem o drugie miejsce. Brytyjczyk, nabierając szybkości, niespodziewanie na ostatnim łuku skutecznie zaatakował przy krawężniku. Sparta wygrała ten bieg 4:2, a cały mecz zakończyła wynikiem 52:38.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.