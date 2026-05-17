Ekstraliga żużlowa: Motor Lublin doznał pierwszej porażki. Co tak naprawdę zaważyło na wyniku w Lesznie?

Menedżer Motoru Lublin spokojny po porażce

Blisko 12,5 tysiąca kibiców zgromadziło się w Lesznie, aby obserwować emocjonujące zawody żużlowe, których wynik rozstrzygnął się w ostatnim wyścigu. Niepokonany dotąd w tym sezonie Motor Lublin musiał tym razem uznać wyższość rywali, doznając pierwszej porażki w Ekstralidze. Jacek Ziółkowski, menedżer gości, przyznał, że spodziewali się trudnej przeprawy w Lesznie.

Ziółkowski podkreślił, że wynik 44:46 oznacza przegraną zaledwie dwoma punktami, co świadczy o wyrównanym przebiegu meczu. Stwierdził, że spotkanie było nieustannie „na styku” i do końca nie było pewne, kto zwycięży, a nawet remis był prawdopodobny. Pogratulował rywalom z Unii Leszno, jednocześnie deklarując dalszą walkę Motoru.

"Jadąc do Leszna wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Przegrywamy dwoma punktami, nie 12. Mecz cały czas był na „styku” i do końca nie było wiadomo, czy kto wygra i czy ktoś w ogóle wygra, bo remis był też prawdopodobny. Unia okazała się o te dwa punkty lepsza. Gratulacje dla rywala, nam się nie udało, ale nic, walczymy dalej" - powiedział PAP Ziółkowski.

Wypadek Fredrika Lindgrena – co z jego zdrowiem?

Sytuacja menedżera Jacka Ziółkowskiego była skomplikowana już na początku spotkania, kiedy w swoim pierwszym starcie szwedzki zawodnik Fredrik Lindgren zaliczył groźny upadek. Lindgren długo leżał na torze, gdzie udzielano mu pomocy medycznej, a po około kwadransie został przewieziony do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań.

Jacek Ziółkowski zaznaczył, że trudno ocenić, jak potoczyłby się mecz bez tego zdarzenia, choć zmiany juniorów, którzy zastępowali „Fredkę”, okazały się nie być złe, a młodsi zawodnicy zdobywali ważne punkty. Stan zdrowia Lindgrena nadal pozostaje niejasny, uskarżał się on na ból barku i stopy. Klub oczekuje na oficjalne informacje, które rozstrzygną, czy są to jedynie stłuczenia, czy poważniejsze urazy.

"Nie wiemy tak naprawdę, co by było, gdyby nie ten wypadek. Natomiast zmiany juniorów, którzy wchodzili za „Fredkę” nie były złe, chłopacy przywozili ważne punkty" – przyznał Ziółkowski.

"Uskarżał się na ból barku i stopy. Na razie czekamy na oficjalne informacje, czy to są tylko stłuczenia, czy coś poważniejszego" – wyjaśnił Ziółkowski.

Słaby występ Martina Vaculika

Mimo ogólnego zadowolenia ze strony menedżera, nastroje w zespole nie były jednolite. Martin Vaculik, po dwóch udanych startach, w których zajmował drugie miejsca, w kolejnych trzech biegach totalnie zawiódł, kończąc mecz z trzema zerami na koncie. Słowak wyraził duże rozczarowanie swoim występem.

Vaculik określił swoje ostatnie trzy biegi jako „katastrofę”, przyznając, że brakuje mu punktów do zwycięstwa, co było powodem jego smutku. Podkreślił, że nie wyobraża sobie tak jeździć i musi dokładnie przeanalizować przyczyny słabej dyspozycji po obejrzeniu powtórek telewizyjnych. Miał nadzieję znaleźć źródło problemu.

"Te moje ostatnie trzy biegi to była jakaś katastrofa. Nie jestem w stanie nawet teraz powiedzieć coś więcej na ten temat, muszę to najpierw obejrzeć w telewizji i przeanalizować. Dzisiaj zabrakło tych moich punktów do wygranej i jestem smutny z tego powodu. Ja nie wyobrażam sobie tak jeździć, ale czasami się tak zdarza. Muszę jednak znaleźć tę przyczynę, co tu się zdarzyło" – tłumaczył Vaculik.

Liderzy Fogo Unii Leszno o zwycięstwie

Zupełnie odmienne nastroje panowały w obozie Fogo Unii Leszno. Jeden z liderów leszczyńskiej drużyny, Piotr Pawlicki, który zdobył 10 punktów, komentował wygraną z Motorem Lublin bez nadmiernej euforii. Stwierdził, że zwycięstwo jest powodem do radości, ale jednocześnie widzi obszary do dalszej pracy i poprawy.

Pawlicki przyznał, że w trakcie meczu pojawiały się błędy w ustawieniach, co było widoczne na torze. Na szczęście drużyna potrafiła wyciągnąć wnioski, dzięki czemu udało im się „odbić” wynik i ostatecznie wygrać. Wyraził zadowolenie z wysokiej frekwencji kibiców, ponieważ „przy takiej publiczności chce się po prostu jeździć”.

"Zwycięstwo na pewno cieszy, ale jest nad czym pracować. W trakcie meczu zdarzały się błędy z ustawieniami i to było widać. Na szczęście potrafiliśmy wyciągać dobre wnioski, „odbiliśmy” wynik i wygraliśmy. Myślę, że mamy prawo być zadowoleni. Cieszę się z tak dużej frekwencji, przy takiej publiczności chce się po prostu jeździć" – przyznał Pawlicki.

Pawlicki o walce o bonus w Lublinie

Pojedynki Piotra Pawlickiego z Bartoszem Zmarzlikiem były widowiskowe i z pewnością podobały się kibicom. Mimo że Pawlicki przegrał dwa z trzech wyścigów ze Zmarzlikiem, to jednak dwa punkty zdobyte w ostatnim biegu miały kluczowe znaczenie dla ostatecznego zwycięstwa Fogo Unii Leszno. Pawlicki skomentował swój błąd w 15. biegu.

Pawlicki wyjaśnił, że w 15. biegu zbyt długo wahał się na prostej i źle wszedł w drugi łuk, pomimo dobrze dopasowanego motocykla. Dodał, że zwycięstwo jest skromne, a Motor Lublin ma bonus w zasięgu ręki przed rewanżowym meczem. Zadeklarował, że Fogo Unia na pewno pojedzie do Lublina, aby walczyć o kolejne zwycięstwo.

"Niestety, w 15. biegu trochę się zawahałem na prostej i źle wszedłem w drugi łuk. Popełniłem błąd, choć motor miałem już dobrze dopasowany. Na pewno to zwycięstwo jest skromne i Motor ma ten bonus w zasięgu ręki. My na pewno pojedziemy do Lublina walczyć o zwycięstwo" – dodał Pawlicki.

Grzegorz Zengota z niedosytem po meczu

Grzegorz Zengota również cieszył się ze zwycięstwa Fogo Unii, choć odczuwał pewien niedosyt zarówno z rozmiarów wygranej, jak i ze swojego indywidualnego występu. Zengota zakończył mecz z dorobkiem pięciu punktów. Stwierdził, że wygrana z tak silnym rywalem jak Motor Lublin, te dwa punkty, „na pewno dobrze smakują”.

Zengota podkreślił, że przed drużyną jest jeszcze dużo pracy i Unia Leszno ma nadal spore rezerwy do wykorzystania. Wyraził opinię, że zarówno on, jak i Janusz Kołodziej, mogą prezentować lepszą formę na torze. Dlatego, mimo zwycięstwa, odczuwał pewien niedosyt, wskazując na potencjał do dalszego rozwoju.

"Wygrana z takim rywalem, te dwa punkty na pewno dobrze smakują, ale spokojnie patrzymy w przyszłość. Przed nami dużo pracy, mamy jeszcze rezerwy. Myślę, że ja i Janusz (Kołodziej – PAP) możemy lepiej jeździć. Dlatego mam dziś pewien niedosyt" – podsumował.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.