Legia Warszawa remisuje z Górnikiem Zabrze. Dramatyczny podział punktów na Łazienkowskiej?

Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze

W 28. kolejce ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze, remisując 1:1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Rafał Augustyniak dla Legii z rzutu karnego w 82. minucie oraz Paweł Bochniewicz dla Górnika w 96. minucie. Mecz sędziował Damian Kos z Gdańska, a na trybunach zasiadło 26 635 widzów, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym starciem.

Spotkanie to miało również wymiar symboliczny, gdyż kibice na stadionie uczcili pamięć zmarłego w piątek Jacka Magiery. Był on wieloletnim zawodnikiem i trenerem stołecznego klubu, a jego odejście poruszyło całe środowisko piłkarskie. Magiera w latach 1997–2006 występował jako piłkarz Legii, by później prowadzić zespół jako trener w latach 2016-17, zdobywając mistrzostwo Polski i występując w Lidze Mistrzów.

Hołd dla Jacka Magiery przed meczem Legii

Przed rozpoczęciem sobotniego spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Jacka Magiery. Kibice Legii, machając czarnymi flagami i odpalając czerwone race, stworzyli wzruszającą oprawę. Na telebimie wyświetlono upamiętniający film, a transparent z napisem „Panie Jacku, dziękujemy” oraz większa flaga z wizerunkiem zmarłego trenera dominowały na trybunach, oddając hołd zasłużonej postaci. W sobotni wieczór na stadionie puszczano wyłącznie spokojną muzykę, co dodatkowo podkreślało doniosłość chwili.

Dodatkowo spiker poinformował, że mecz ogląda powstaniec warszawski Jan Antoni Witkowski ps.

