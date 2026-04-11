Legia Warszawa remisuje z Górnikiem Zabrze. Dramatyczny podział punktów na Łazienkowskiej?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-11 23:16

W ramach 28. kolejki ekstraklasy, Legia Warszawa podejmowała na własnym stadionie Górnik Zabrze, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Mecz Legia Górnik, pełen emocji, rozstrzygnął się w ostatnich minutach, zaskakując kibiców i wpisując się w serię niezwykłych wydarzeń. Przebieg tego starcia, a także hołd dla zmarłego Jacka Magiery, sprawiły, że to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci fanów.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka do piłki nożnej leży na zielonej trawie boiska sportowego, w dolnej centralnej części kadru. Piłka ma złożony wzór z wielokątów w kolorach żółtym, niebieskim i białym, z czerwonym znakiem przypominającym logo na jednej z żółtych paneli. Wokół piłki, na trawie, widoczne są białe, proste linie, tworzące kąt prosty, symbolizujące oznaczenia boiska. Trawa, będąca głównym tłem, ma różne odcienie zieleni, z ciemniejszymi plamami ziemi widocznymi w pobliżu linii.

Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze

W 28. kolejce ekstraklasy piłkarze Legii Warszawa podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze, remisując 1:1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Rafał Augustyniak dla Legii z rzutu karnego w 82. minucie oraz Paweł Bochniewicz dla Górnika w 96. minucie. Mecz sędziował Damian Kos z Gdańska, a na trybunach zasiadło 26 635 widzów, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym starciem.

Spotkanie to miało również wymiar symboliczny, gdyż kibice na stadionie uczcili pamięć zmarłego w piątek Jacka Magiery. Był on wieloletnim zawodnikiem i trenerem stołecznego klubu, a jego odejście poruszyło całe środowisko piłkarskie. Magiera w latach 1997–2006 występował jako piłkarz Legii, by później prowadzić zespół jako trener w latach 2016-17, zdobywając mistrzostwo Polski i występując w Lidze Mistrzów.

Hołd dla Jacka Magiery przed meczem Legii

Przed rozpoczęciem sobotniego spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Jacka Magiery. Kibice Legii, machając czarnymi flagami i odpalając czerwone race, stworzyli wzruszającą oprawę. Na telebimie wyświetlono upamiętniający film, a transparent z napisem „Panie Jacku, dziękujemy” oraz większa flaga z wizerunkiem zmarłego trenera dominowały na trybunach, oddając hołd zasłużonej postaci. W sobotni wieczór na stadionie puszczano wyłącznie spokojną muzykę, co dodatkowo podkreślało doniosłość chwili.

Dodatkowo spiker poinformował, że mecz ogląda powstaniec warszawski Jan Antoni Witkowski ps.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.