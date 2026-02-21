Legia Warszawa pokonuje Wisłę Płock. Jak jeden gol zmienił przebieg meczu?

Zacięte starcie Legii z Wisłą Płock

Spotkanie Legia Warszawa – Wisła Płock, rozegrane w ramach kolejki Ekstraklasy, dostarczyło wielu emocji. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1, a do przerwy prowadzili oni skromnie 1:0. Pierwszą bramkę dla Legii zdobył Rafał Adamski, który pokonał bramkarza rywali w 23. minucie spotkania. To trafienie dało warszawskiej drużynie prowadzenie i pewność siebie na dalszą część pierwszej połowy. Gra była dynamiczna, z obiema drużynami dążącymi do kontroli nad środkiem pola.

W drugiej połowie Wisła Płock zdołała doprowadzić do wyrównania, co zmieniło obraz rywalizacji na boisku. W 73. minucie Wiktor Nowak skutecznie wykorzystał swoją okazję, strzelając bramkę głową i doprowadzając do remisu 1:1. Zacięta walka była widoczna również w statystykach, gdzie sędzia Jarosław Przybył musiał interweniować, pokazując żółtą kartkę Damianowi Szymańskiemu z Legii. Dodatkowo, upomniany został Nemanja Mijusković z zespołu gości za nieprzepisowe zagranie. Intensywność gry rosła z każdą minutą, zapowiadając emocjonującą końcówkę.

Kto przesądził o wyniku meczu?

Decydujący cios padł w końcówce spotkania, kiedy Kacper Chodyna zapewnił Legii zwycięstwo. W 83. minucie zawodnik Legii Warszawa strzelił bramkę na 2:1, rozstrzygając losy meczu na korzyść gospodarzy. To trafienie wywołało euforię wśród 18378 kibiców zgromadzonych na stadionie, którzy do samego końca wspierali swoją drużynę. Zwycięstwo pozwoliło Legii zdobyć cenne trzy punkty w tabeli Ekstraklasy. Mecz udowodnił, że piłka nożna potrafi zaskoczyć aż do ostatnich gwizdków.

Spotkanie było prowadzone przez sędziego Jarosława Przybyła z Kluczborka, który dbał o przestrzeganie zasad gry. Wynik 2:1 dla Legii Warszawa potwierdził jej dominację na własnym boisku. Mimo ambitnej postawy Wisły Płock, która walczyła do ostatnich minut, gospodarze okazali się lepsi. Kibice Legii Warszawa mogli świętować kolejne zwycięstwo swojej drużyny, a piłkarze Wisły Płock musieli pogodzić się z porażką po zaciętym boju. Mecz dostarczył niezapomnianych wrażeń miłośnikom Ekstraklasy.

