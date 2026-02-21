Ekstraklasa: Legia Warszawa pokonuje Wisłę Płock. Jak "Wojskowi" odmienili fatalną passę?

Przełamanie Legii w derbach Mazowsza

W sobotnim spotkaniu Ekstraklasy Legia Warszawa zwyciężyła Wisłę Płock 2:1 (1:0), kończąc tym samym serię dwunastu meczów bez wygranej. Bramki dla Legii zdobyli Rafał Adamski w 23. minucie oraz Kacper Chodyna w 83. minucie, a jedynego gola dla Wisły Płock strzelił Wiktor Nowak w 73. minucie.

Mecz, rozegrany przy obecności 18 378 widzów, sędziował Jarosław Przybył z Kluczborka. Żółtymi kartkami ukarani zostali Damian Szymański z Legii oraz Nemanja Mijusković z Wisły Płock, co podkreślało zaciętość rywalizacji na boisku i wagę tego ligowego starcia.

Słaba passa Legii i problemy kadrowe

Legioniści czekali na ligowe zwycięstwo od 28 września, kiedy to pokonali Pogoń Szczecin 1:0. Od tego czasu nie wygrali żadnego z dwunastu kolejnych spotkań ligowych, co przyczyniło się do ich trudnej sytuacji w tabeli. Początek kadencji trenera Marka Papszuna również nie należał do udanych, z porażką 1:2 z Koroną Kielce, remisem 2:2 z Arką Gdynia oraz 1:1 z GKS Katowice po zimowej przerwie.

Drużyna ze stolicy wciąż znajdowała się w strefie spadkowej przed tym meczem, dodatkowo osłabiona przez brak Bartosza Kapustki i Radovana Pankova, pauzujących za kartki. Kontuzje wykluczyły natomiast Pawła Wszołka, Rubena Vinagre i Jean-Pierre Nsame, który ostatni raz zagrał jeszcze w sierpniu.

Jak przebiegał mecz Legia – Wisła Płock?

Wisła Płock przystępowała do spotkania jako lider ekstraklasy po przerwie zimowej, ale ostatnio znalazła się w dołku formy, przegrywając z Piastem Gliwice 0:1 i Widzewem Łódź 0:2. Trener Mariusz Misiura wyrażał swoje niezadowolenie z decyzji sędziowskich w poprzednich meczach. Dodatkowo, płocczanie nie wygrali żadnego z ośmiu poprzednich wyjazdowych meczów ligowych, co nie napawało optymizmem przed derbami Mazowsza.

W Legii zadebiutowali rumuński bramkarz Otto Hindrich i napastnik Rafał Adamski, pozyskany z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, który strzelił gola w 23. minucie. Piłka po strzale Ermala Krasniqiego wypadła z rąk bramkarza Rafała Leszczyńskiego, co Adamski bezwzględnie wykorzystał. W pierwszym składzie pojawił się także 18-letni obrońca Jan Leszczyński, dając sygnał do zmian w zespole.

Po objęciu prowadzenia Legia cofnęła się, co pozwoliło Wiśle Płock na zyskanie inicjatywy w drugiej połowie. W 73. minucie Wiktor Nowak, po dośrodkowaniu, strzałem głową wyrównał na 1:1, na chwilę uciszając kibiców gospodarzy. Bramkarz Legii, Otto Hindrich, musiał wcześniej interweniować po strzałach Nowaka i Sekulskiego, co potwierdzało narastającą presję ze strony gości.

Zwycięstwo Legii zapewnili jednak rezerwowi. W 83. minucie Arkadiusz Reca dośrodkował piłkę, a Kacper Chodyna strzałem z woleja zapewnił Wojskowym upragnioną wygraną 2:1. To kluczowe trafienie pozwoliło Legii na zdobycie trzech punktów, przerywając niekorzystną passę i dając nadzieję na poprawę sytuacji.

Sytuacja w tabeli po derbach Mazowsza

Po rozegranym meczu Wisła Płock zgromadziła 33 punkty i zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy, utrzymując się w czołówce ligi. Legia Warszawa natomiast, dzięki zwycięstwu, awansowała na 15. lokatę, zbierając 24 punkty, co pozwoliło jej znaleźć się tuż nad strefą spadkową.

Wcześniejsze wyniki i słaba passa sprawiły, że każda zdobycz punktowa była dla Legii kluczowa w walce o poprawę swojej pozycji. To zwycięstwo może być punktem zwrotnym w ich kampanii ligowej, dającym impuls do dalszych lepszych występów i opuszczenia zagrożonej strefy.

