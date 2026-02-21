Ekstraklasa siatkarzy. Hemarpol pokonuje Jastrzębski Węgiel: jaki wynik padł w Częstochowie?

Ekstraklasa siatkarzy: niespodziewany wynik meczu

W ramach rozgrywek Ekstraklasy siatkarzy odbyło się spotkanie pomiędzy zespołami Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa a JSW Jastrzębski Węgiel. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 na korzyść drużyny z Częstochowy. Poszczególne sety pokazały zaciętą rywalizację i niespodziewaną skuteczność gospodarzy, zwłaszcza w kluczowych momentach.

Spotkanie rozegrano w atmosferze pełnej sportowych emocji, a wynik setów odzwierciedlał przebieg walki na boisku. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Częstochowy 31:29, a kolejne wyniosły 25:20, 17:25 i ponownie 25:20, co przypieczętowało zwycięstwo gospodarzy. To ważne zwycięstwo dla Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w kontekście dalszej rywalizacji ligowej.

Składy zespołów: kto wystąpił na parkiecie?

Drużyna Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa wystąpiła w składzie: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński i Daniel Popiela. Rolę libero pełnił Artur Sługocki, natomiast na zmianę wchodzili Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos oraz Tomasz Kowalski. Zawodnicy ci przyczynili się do zwycięstwa nad faworyzowanym przeciwnikiem.

Zespół JSW Jastrzębski Węgiel zaprezentował się w składzie, w którym znaleźli się: Anton Brehme, Michał Gierżot, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Benjamin Toniutti oraz Łukasz Usowicz. Na pozycji libero zagrał Maksymilian Granieczny. W trakcie meczu na parkiet weszli również Mateusz Kufka, Miran Kujundzić, Adam Lorenc, Joshua Tuaniga i Jordan Zaleszczyk.

