Ekstraklasa: Legia Warszawa pokonała Wisłę Płock. Jak przebiegło to emocjonujące spotkanie?

Bramki i przebieg spotkania Legii Warszawa

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Płock zakończył się wynikiem 2:1, a gospodarze prowadzili do przerwy 1:0. Pierwsza bramka padła w 23. minucie, kiedy to Rafał Adamski pokonał bramkarza Wisły Płock, dając Legii prowadzenie. Początkowa faza spotkania charakteryzowała się wzajemnym badaniem sił, z lekką przewagą stołecznej drużyny.

Druga połowa przyniosła wyrównanie w 73. minucie. Wiktor Nowak celnym uderzeniem głową doprowadził do remisu 1:1, co zwiastowało nerwową końcówkę spotkania. Goście z Płocka starali się przejąć inicjatywę po strzelonej bramce, dążąc do wywiezienia punktów ze stadionu Legii. Emocje sięgały zenitu, a obie drużyny dążyły do zdobycia decydującej bramki.

Kto przesądził o wyniku Legia - Wisła?

Decydująca bramka dla Legii Warszawa padła w 83. minucie. Zwycięskiego gola zdobył Kacper Chodyna, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, przesądzając o triumfie gospodarzy. Było to kluczowe trafienie, które zapewniło Legii komplet punktów w tym wymagającym starciu. Ostateczny wynik 2:1 utrzymał się do końcowego gwizdka arbitra.

W trakcie meczu sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka ukarał żółtymi kartkami Damiana Szymańskiego z Legii Warszawa oraz Nemanji Mijuskovicia z Wisły Płock. Spotkanie na stadionie Legii oglądało 18 378 widzów, którzy stworzyli gorącą atmosferę. Obie drużyny dokonały kilku zmian w składach, co świadczyło o taktycznych posunięciach trenerów w trakcie rywalizacji.

