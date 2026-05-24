Lech Poznań z rekordową frekwencją w Ekstraklasie. Co stoi za historycznym sukcesem?

Lech Poznań i rekordowa frekwencja w Ekstraklasie

W minionym sezonie na Enea Stadionie w Poznaniu odbyło się 17 meczów ligowych, które łącznie zgromadziły 528 116 widzów. Taka liczba przełożyła się na imponującą średnią 31 066 kibiców na jedno spotkanie, co stanowi najlepszy wynik w piłkarskiej Ekstraklasie w XXI wieku, a także w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Poprzedni sezon, również zakończony mistrzostwem Polski, odnotował niższą, choć wciąż wysoką frekwencję. Łącznie na trybunach przy ulicy Bułgarskiej zasiadło wówczas 492 097 osób, co dało średnio 28 947 widzów na mecz. Znakomity wynik "Kolejorza" w ostatniej kampanii był w dużej mierze efektem wypełnionych trybun podczas decydujących spotkań, w tym meczów z Arką Gdynia, Wisłą Płock (ponad 41,5 tys.) oraz z Legią Warszawa (40 810). Blisko kompletu kibiców odnotowano także podczas jesiennego starcia z Pogonią Szczecin, które zgromadziło około 39,5 tysiąca widzów.

Jak pogoda wpływała na frekwencję Kolejorza?

Pomimo ogólnie wysokiej frekwencji, warunki atmosferyczne miały znaczący wpływ na liczbę kibiców na stadionie, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach roku. Niezwykle mroźna zima na początku roku nie sprzyjała masowemu udziałowi w meczach. W tym okresie frekwencja Lecha odnotowała pewien spadek, co było wyraźnie widoczne podczas niektórych spotkań.

Przykładem jest mecz z Lechią Gdańsk, który odbył się pod koniec stycznia i zgromadził niespełna 18 tysięcy widzów. Jeszcze mniej fanów, bo tylko 14 638, przybyło na stadion podczas późniejszego starcia z Piastem Gliwice. To właśnie spotkanie z Piastem Gliwice odnotowało najgorszy wynik poznańskiego klubu pod względem frekwencji w całym analizowanym sezonie, podkreślając wrażliwość na czynniki zewnętrzne.

Które kluby Ekstraklasy miały wysoką frekwencję?

W ogólnym zestawieniu frekwencji w Ekstraklasie, za dominującym Lechem Poznań, uplasowała się Legia Warszawa. Jej mecze na żywo łącznie obejrzało 398 790 kibiców, co daje średnią 23 458 fanów na jedno spotkanie. Na trzecim miejscu, z wynikiem nieznacznie gorszym od Legii, znalazł się Górnik Zabrze, którego spotkania zgromadziły na trybunach 398 394 osoby, czyli średnio 23 435 widzów na mecz, co podkreśla popularność tych klubów.

Na drugim końcu frekwencyjnego zestawienia ligi uplasował się Bruk-Bet Termalica Nieciecza z łącznym wynikiem 64 455 widzów w całym sezonie. Przekłada się to na średnią zaledwie 3791 kibiców na mecz, co stanowi najniższy rezultat w lidze. Cały sezon 2025/26 rozgrywek Ekstraklasy przyciągnął na stadiony rekordową liczbę 4 131 831 osób, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polską piłką.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.