Polej włosy naparem z szałwii. Tak babcie radziły sobie z siwizną bez farbowania odrostów

Siwe włosy spędzają sen z powiek wielu osobom, jednak tradycyjna koloryzacja nie stanowi jedynego wyjścia.

Ziołowe metody pozwalają na delikatne zatuszowanie siwizny i sprawdzają się doskonale u szatynek.

Regularne stosowanie szałwiowego wywaru zaledwie 2 razy w tygodniu skutecznie maskuje niechciane odrosty.

Naturalne przyciemnianie siwych włosów. Płukanka z szałwii zastąpi farbowanie

Odkrycie pierwszych siwych włosów na głowie bywa dla wielu pań bardzo trudnym doświadczeniem. Kobiety zazwyczaj pragną błyskawicznie zamaskować wszelkie oznaki upływającego czasu i najczęściej decydują się na regularne nakładanie chemicznych farb. Takie zabiegi koloryzacyjne przeprowadzane w domowym zaciszu lub profesjonalnym salonie fryzjerskim dają wprawdzie natychmiastowy i długotrwały rezultat. Jeśli jednak na głowie pojawiają się dopiero pojedyncze siwe pasma, warto przetestować całkowicie naturalne sposoby na przyciemnienie siwych włosów. Doskonałym i tanim rozwiązaniem okazują się ziołowe wywary. Płukanie umytych pasm mocnym naparem z szałwii zaledwie dwa razy w tygodniu sprawi, że niechciana siwizna przestanie rzucać się w oczy.

Szałwia lekarska na siwe odrosty. Zioło działa jak naturalna płukanka koloryzująca

Ziołowy wywar stanowi niezwykle popularną alternatywę dla drogeryjnych kosmetyków i skutecznie radzi sobie z maskowaniem siwizny. Roślina ta nie działa jak agresywna farba z amoniakiem, ale gwarantuje bardzo dyskretny rezultat. W listkach szałwii ukryte są naturalne pigmenty, które odpowiadają za stopniowe przyciemnianie struktury włosa. Konsekwentne aplikowanie takiego płynu sprawia, że cała fryzura zyskuje głębszy odcień, a siwe odrosty płynnie łączą się z resztą pasm. Preparat przypomina w swoim działaniu delikatną szamponetkę. Ziołowa kuracja przynosi najbardziej spektakularne efekty u posiadaczek jasnobrązowych pasm z pojedynczymi siwymi pasmami. To idealna opcja dla pań ceniących nienachalny i w pełni naturalny wizerunek.

Przepis na napar z szałwii do siwych włosów. Instrukcja krok po kroku

Stworzenie domowego kosmetyku tuszującego siwiznę nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Proces należy rozpocząć od zalania czterech łyżek stołowych suszonej szałwii pół litrem wrzącej wody. Naczynie trzeba szczelnie przykryć i odstawić na minimum cztery godziny, choć pozostawienie mikstury na całą noc zapewni znacznie silniejsze działanie. Intensywność uzyskanej barwy zależy bezpośrednio od czasu parzenia ziół. Gotowy płyn należy starannie przefiltrować przez sitko lub kawałek gazy w celu pozbycia się resztek rośliny. Przestudzony preparat rozprowadza się na świeżo umytych włosach, dbając o dokładne pokrycie od nasady aż po same końce. Można wykorzystać do tego butelkę z atomizerem, polewać głowę bezpośrednio z naczynia lub zanurzyć kosmyki w misce. Po dokładnym wmasowaniu płynu w skórę i włosy wystarczy użyć suszarki. Kluczowe jest pozostawienie ziołowego wywaru na pasmach bez spłukiwania go czystą wodą.

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka