Górnik Zabrze wicemistrzem Polski. Jakie plany ma Lukas Podolski po zakończeniu kariery?

Trener Górnika Zabrze ocenia historyczny sukces

Piłkarze Górnika Zabrze po zwycięstwie nad Radomiakiem 6:2 w meczu na własnym stadionie, zdobyli tytuł wicemistrzów Polski. Trener Michal Gasparik wyraził swoje zadowolenie z osiągniętego wyniku, podkreślając, że drużyna

przez cały sezon utrzymywała się w czołówce tabeli

. W pierwszej połowie spotkania było widoczne, jak bardzo zawodnikom zależało na tym sukcesie, co przyczyniło się do radości wielu kibiców, nie tylko w Zabrzu.

Szkoleniowiec zaznaczył, że przed kolejnym sezonem czeka go wiele pracy, zwłaszcza w kontekście nadchodzących kwalifikacji Ligi Mistrzów. Gasparik podkreślił dumę z zawodników, którzy

mieli za sobą mnóstwo ciężkich meczów

"Widać było w pierwszej połowie, jak naszym zawodnikom zależy. Bardzo się cieszę, że uczyniliśmy wielu kibiców szczęśliwymi, nie tylko w Zabrzu" - dodał.

Lukas Podolski kończy karierę w Ekstraklasie

, grając pomimo presji z luzem. Świadomy wyzwań nowego sezonu, trener zapowiedział konieczność zminimalizowania błędów i potwierdził prowadzone już rozmowy na temat wzmocnień składu.

Mistrz świata z 2014 roku, Lukas Podolski, będący jednocześnie nowym właścicielem Górnika, zakończył swoją piłkarską karierę podczas sobotniego spotkania. Ocenił, że

nie mógł sobie wyobrazić lepszego zakończenia swojej przygody z futbolem

, świętując zdobycie Pucharu Polski i srebrnego medalu. Podolski zauważył, że klub obecnie prezentuje się znacznie lepiej niż pięć lat temu, kiedy do niego dołączył, choć wciąż nie osiągnął swojego maksimum.

130-krotny reprezentant Niemiec, Lukas Podolski, podkreślił, że po zakończeniu długiej i

intensywnej kariery zasłużył na urlop z rodziną

"Nie można sobie wyobrazić lepszego zakończenia kariery. Zdobyliśmy Puchar Polski i srebrny medal. Dziś klub wygląda lepiej, niż pięć lat temu, kiedy tu przyszedłem, ale jeszcze nie jesteśmy na topie" - stwierdził 130-krotny reprezentant Niemiec.

Co dalej z Lukasem Podolskim po piłkarskiej emeryturze?

. Pięcioletni pobyt w Górniku, który pierwotnie miał trwać zaledwie rok, był dla niego czasem pełnym poświęceń, w tym częstych wyjazdów. To był znaczący etap w jego sportowym życiu.

Po oficjalnym zakończeniu kariery piłkarskiej, Lukas Podolski zamierza poświęcić się rodzinie i zasłużonemu odpoczynkowi. W humorystyczny sposób opisał reakcję swojej żony na możliwość kontynuowania wcześniejszego trybu życia, podkreślając, że

priorytetem jest teraz wspólny czas

. Choć termin urlopu nie jest jeszcze ustalony, Podolski zapewnił, że spędzi z bliskimi kilka tygodni.

Podolski zaznaczył również, że klub zatrudnia profesjonalistów, którzy zajmą się kluczowymi kwestiami, takimi jak

transfery zawodników i działania marketingowe

"Gdybym powiedział teraz żonie, że nadal będę robił to, co wcześniej, to by mnie zabiła, albo wyrzuciła z domu. Nie wiem, kiedy pojedziemy na urlop, ale parę tygodni razem spędzimy. To nie było łatwe, kiedy ja - stary dziad - ciągle wyjeżdżałem. Miało tak być przez rok (w Górniku), trwało pięć lat" - powiedział.

Uroczysta dekoracja i pożegnanie legend Górnika

. Ten krok ma na celu zapewnienie stabilnego rozwoju Górnika Zabrze w przyszłości. Podkreślił, że jest to kontynuacja budowania silnych fundamentów dla drużyny po historycznym sukcesie.

Po zakończeniu spotkania na stadionie Górnika Zabrze odbyła się uroczysta dekoracja wicemistrzów Polski. Srebrne medale wręczono wszystkim piłkarzom, a także byłemu kapitanowi klubu, Stanisławowi Oślizle, co

podkreśliło ciągłość tradycji i szacunek dla historii

zabrzańskiego zespołu. Był to wzruszający moment dla całej społeczności Górnika.

Piłkarze gospodarzy utworzyli szpaler honorowy, którym przeszli Lukas Podolski oraz żegnający się z klubem obrońca Paweł Olkowski, dla którego był to 200. występ w barwach zabrzańskich. Podczas pożegnania Podolskiego, kibice okazali mu

wyjątkowy hołd

"To nie jest koniec. Jedziemy dalej. Mamy tylko jedno życie, trzeba się nim cieszyć. Gra się dla kibiców, to fajne, że można im dać radość" - zadeklarował Podolski.

, zakładając specjalnie przygotowane papierowe maski z podobizną kończącego karierę gracza. Na koniec Podolski zadeklarował, że to nie koniec jego drogi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.