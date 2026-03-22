Lech Poznań prowadził z Bruk-Bet Termalicą. Co działo się w pierwszej połowie meczu?

Zacięta walka Lecha Poznań i Bruk-Bet Termalicy

Początkowe minuty spotkania Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza charakteryzowały się dynamiczną grą. Obie drużyny dążyły do przejęcia inicjatywy, starając się stworzyć okazje bramkowe. Jednak to gospodarze z Poznania szybko zyskali przewagę, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu pierwszej połowy. Mecz prowadził arbiter Patryk Gryckiewicz z Torunia, czuwając nad jego prawidłowym przebiegiem.

Przełom nastąpił w 33. minucie, kiedy to szwedzki pomocnik Leo Bengtsson otworzył wynik, zdobywając bramkę z rzutu wolnego. To trafienie wyraźnie dodało skrzydeł piłkarzom Lecha, którzy nie zwolnili tempa. Zaledwie trzy minuty później, w 36. minucie, ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie Kolejorza. Było to kluczowe, szybkie uderzenie ze strony poznańskiej drużyny.

Kto przypieczętował wynik do przerwy?

Seria bramek nie zakończyła się na dublecie Bengtssona. W 38. minucie spotkania, zaledwie dwie minuty po drugim trafieniu Szweda, irański skrzydłowy Ali Gholizadeh dołożył trzecią bramkę dla Lecha Poznań. To uderzenie ucementowało dominację gospodarzy i ustaliło wynik na 3:0 jeszcze przed zejściem do szatni. Kibice na stadionie byli świadkami prawdziwego festiwalu strzeleckiego.

Wynik 3:0 do przerwy stawiał Bruk-Bet Termalicę w bardzo trudnej sytuacji, wymagając od niej znacznego wysiłku w drugiej połowie meczu. Lech Poznań z kolei mógł cieszyć się z komfortowego prowadzenia, które było efektem skutecznej gry i wykorzystania stworzonych okazji. Dominacja w pierwszej odsłonie spotkania wyraźnie wskazywała na dobrą dyspozycję Kolejorza w tym starciu Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.