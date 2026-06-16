Lech Poznań pozyskał nowego bramkarza. Zaskakujący powrót do polskiej ligi po zagranicznych wojażach

Mateusz Lis podpisał długi kontrakt z klubem ze stolicy Wielkopolski

Występujący ostatnio w tureckim zespole Goztepe Izmir bramkarz definitywnie dołączył do poznańskiej drużyny. Golkiper podpisał z polskim klubem umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Należy zaznaczyć, że letni transfer do ekipy Lecha Poznań stanowi pierwszy taki ruch w bieżącym oknie transferowym. Nieco wcześniej władze klubu zdecydowały się jedynie na ostateczne wykupienie z Celtiku Glasgow pochodzącego z Hondurasu Luisa Palmy. Nowy bramkarz regularnie strzegł bramki tureckiej drużyny przez ostatnie trzy lata.

Dla 29-letniego sportowca zawarcie tej umowy oznacza powrót do miejsca, gdzie rozwijał swoje wczesne umiejętności. W przeszłości reprezentował barwy tego zespołu w lokalnych sekcjach juniorskich i młodzieżowych. Swoje wczesne lata kariery młody piłkarz Mateusz Lis uwieńczył wywalczeniem mistrzostwa Polski juniorów młodszych z poznańskim zespołem. Uczestniczył nawet w specjalnym zgrupowaniu z pierwszą kadrą, ale nie dane mu było rozegrać oficjalnego meczu. Pierwsze futbolowe kroki stawiał natomiast w takich drużynach jak Promień Żary oraz UKP Zielona Góra.

- Mateusz wraca do domu po wojażach wcześniej krajowych, a później zagranicznych. Zebrał doświadczenie i nabrał kolejnych umiejętności, a teraz wzmocni rywalizację w naszej bramce - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa.

Gdzie nowy zawodnik zdobywał dotychczasowe piłkarskie doświadczenie?

Zanim golkiper wyjechał za granicę, systematycznie gromadził boiskowe minuty w ramach wypożyczeń na krajowych stadionach. Krótkotrwale reprezentował barwy takich klubów jak pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Miedź Legnica. Niezwykle ważny etap jego piłkarskiej kariery stanowiły występy w barwach Rakowa Częstochowa, z którym świętował awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Swój pierwszy oficjalny mecz w polskiej ekstraklasie rozegrał ostatecznie dla Wisły Kraków. Spędził tam łącznie trzy i pół roku przed rozpoczęciem międzynarodowej przygody.

Późniejsza europejska kariera polskiego bramkarza obejmowała grę dla kilku renomowanych drużyn z różnych lig. Podpisywał kontrakty między innymi z tureckim Altay SK, angielskim Southampton oraz francuskim Troyes. Teraz doświadczony golkiper polskiej ligi stanie przed szansą oficjalnego debiutu pod okiem duńskiego szkoleniowca Nielsa Frederiksena. Obecnie piłkarze poznańskiej drużyny korzystają ze standardowych przerw urlopowych po zakończeniu poprzedniego sezonu. Pierwsze zespołowe treningi w ośrodku przygotowawczym zaplanowano ostatecznie na najbliższy poniedziałek.