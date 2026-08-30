Lech Poznań pokonał Widzew Łódź. Kto strzelił decydującego gola w doliczonym czasie?

Lech Poznań szybko obejmuje prowadzenie

Mecz w Łodzi rozpoczął się znakomicie dla drużyny gości. Już w 6. minucie Antoni Kozubal otworzył wynik spotkania. W 22. minucie Allahyar Sayyadmanesh podwyższył na 2:0 dla zespołu Lecha Poznań. Gospodarze odpowiedzieli pięć minut później za sprawą trafienia Karola Świderskiego.

Do przerwy wynik brzmiał 2:1 dla ekipy z Wielkopolski. Widzew Łódź po przerwie starał się odrobić straty. Starania te przyniosły efekt w 53. minucie, kiedy to Mariusz Fornalczyk wyrównał stan rywalizacji na 2:2.

Kto rozstrzygnął losy meczu?

Spotkanie sędziował Łukasz Kuźma, a na trybunach zasiadło 17 555 widzów. Losy meczu ważyły się do ostatnich sekund. Zwycięstwo zespołowi gości zapewnił wprowadzony z ławki rezerwowych Luis Palma, który trafił do siatki w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Żółtymi kartkami w meczu ukarani zostali Angel Baena z Widzewa oraz Radosław Murawski i Luis Palma z Lecha. Spotkanie dostarczyło wielu emocji licznie zgromadzonej publiczności. Składy obu drużyn były zoptymalizowane pod kątem trudnej rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej.