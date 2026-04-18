Lech Poznań liderem Ekstraklasy. Kto czai się tuż za plecami Kolejorza?

Przełamanie Lecha Poznań i umocnienie pozycji lidera

Lech Poznań po dwóch remisach, z Jagiellonią Białystok (0:0) oraz GKS Katowice (3:3), z determinacją dążył do przełamania w konfrontacji z Pogonią Szczecin. Gospodarze meczu mieli niewielką przewagę nad strefą spadkową, co zapowiadało zacięte spotkanie w ramach 29. kolejki Ekstraklasy. Goście z Poznania od samego początku prezentowali dominującą postawę, konsekwentnie budując swoje akcje, by ostatecznie dopiąć swego w 36. minucie.

Antoni Kozubal oddał strzał zza pola karnego, a piłka po rykoszecie od obrońcy zaskoczyła rumuńskiego bramkarza Valentina Cojocaru, dając Lechowi prowadzenie. W drugiej połowie Luis Palma z Hondurasu podwyższył wynik na 2:0 dla Kolejorza, asystę przy tym golu zanotował Irańczyk Ali Gholizadeh. Honorowe trafienie dla Pogoni w końcówce spotkania zdobył Nigeryjczyk Paul Mukairu, ustalając wynik na 2:1.

Kto goni lidera? Sytuacja w czołówce Ekstraklasy

Po zwycięstwie nad Pogonią, Kolejorz zgromadził 49 punktów w 29 meczach, co dało mu trzy punkty przewagi nad drugim w tabeli Górnikiem Zabrze. Na trzeciej lokacie, z pięciopunktową stratą do lidera, plasuje się Zagłębie Lubin, które w piątek uległo Legii Warszawa 0:1, tracąc cenne oczka w walce o czołówkę. Taka sytuacja na szczycie tabeli zapowiada zaciętą rywalizację w kolejnych kolejkach ligowych.

Piłkarze Górnika Zabrze, mimo że długo męczyli się z Koroną Kielce, ostatecznie zdołali odnieść zwycięstwo 1:0, umacniając swoją pozycję wicelidera. W 71. minucie, po precyzyjnym dośrodkowaniu Czecha Ondreja Zmrzlego z rzutu rożnego, obrońca Rafał Janicki wyskoczył najwyżej i głową pokonał bramkarza Xaviera Dziekońskiego. To trafienie okazało się kluczowe dla losów spotkania i pozwoliło Górnikowi awansować na drugą lokatę.

"Sami sobie zgotowaliśmy ten los. W pierwszych 15 minutach dominacja Górnika była znacząca. Potem gra się wyrównała. Mówiłem, że nie będziemy mieć wielu okazji, ale te, które będą – musimy wykorzystać. Taka niewykorzystana sytuacja, kiedy wychodziliśmy trzech na jednego, nie powinna się zdarzyć. Ona zaważyła na końcowym wyniku, będzie się nam śniła po nocach" – analizował trener Korony Jacek Zieliński.

Niezwykła seria Górnika i problemy Widzewa w Ekstraklasie

Górnik Zabrze kontynuuje swoją imponującą serię, nie przegrywając żadnego z ostatnich sześciu ligowych meczów, co świadczy o stabilnej formie zespołu. Drużyna z Zabrza jest niepokonana od 28 lutego, kiedy to na wyjeździe uległa GKS Katowice wynikiem 1:3, co pokazuje ich obecną siłę i determinację. W międzyczasie Górnik zdołał również awansować do finału Pucharu Polski, potwierdzając swoje aspiracje na wielu frontach.

W dramatycznej sytuacji znajduje się Widzew Łódź, który pomimo zakupu wielu piłkarzy z uznanymi nazwiskami w zimowym oknie transferowym, wciąż nie może wydostać się ze strefy spadkowej. W meczu z Radomiakiem Radom, Widzew początkowo objął prowadzenie po samobójczym trafieniu Greka Christosa Donisa, co dawało nadzieję na przełamanie złej passy. Ostatecznie jednak uległ 1:2 po golach Szwajcara Roberto Alvesa i Brazylijczyka Luquinhasa, co pogłębiło ich kryzys.

"Gra była wyrównana, z kilkoma groźnymi okazjami z jednej i drugiej strony. Wyszliśmy na prowadzenie. Mogliśmy kilka razy doprowadzić do sytuacji, aby podwyższyć na 2:0. Tego nie zrobiliśmy. Trzeba docenić kunszt zawodnika, który strzelił gola na 1:1. Widać było, że po wyrównaniu Radomiak uzyskał mentalną przewagę i doprowadził do zdobycia zwycięskiej bramki" - powiedział trener Aleksandar Vuković.

Walka o utrzymanie i nadchodzące mecze Ekstraklasy

Widzew Łódź, z dorobkiem 33 punktów, zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli Ekstraklasy, co stawia ich w trudnym położeniu przed decydującymi kolejkami. Klub z Łodzi traci zaledwie punkt do Arki Gdynia, która w niedzielę zmierzy się z Jagiellonią Białystok, oraz dwa punkty do Piasta Gliwice, mającego w poniedziałek zaplanowany mecz z Lechią Gdańsk. Każdy kolejny mecz będzie miał kluczowe znaczenie w walce o utrzymanie.

Niedziela przyniesie również dwa inne, intrygujące spotkania w ramach 29. kolejki Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Wisłę Płock, a Raków Częstochowa zmierzy się z Cracovią, co może znacząco wpłynąć na układ sił zarówno w górnej, jak i dolnej części tabeli. Te mecze dostarczą dodatkowych emocji i będą ważne dla wielu zespołów w kontekście ich ligowych celów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.