Ekstraklasa koszykarek. Enea AZS Politechnika Poznań nie poddaje się w walce o złoto, czy odwróci losy finału?

Poznanianki wracają do gry o złoto Ekstraklasy koszykarek

Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań, po zwycięstwie nad Lotto UMCS AZS Lublin wynikiem 76:58, nie rezygnują z marzeń o mistrzostwie Polski. Zespół ze stolicy Wielkopolski zmniejszył swoją stratę w finałowej rywalizacji do 1-2, pokazując ogromną determinację. Ich solidna postawa w obronie, która była kluczowa przez cały sezon, ponownie okazała się decydująca w tym ważnym spotkaniu.

Trener Wojciech Szawarski wyraził zadowolenie z postawy swoich zawodniczek, podkreślając ich niezłomność. Zaznaczył, że dziewczyny trenowały cały sezon na takie mecze i są gotowe walczyć o złoty medal, niezależnie od okoliczności. Szkoleniowiec zapewnił, że dopóki istnieje szansa, jego podopieczne będą z determinacją walczyć o odwrócenie losów rywalizacji finałowej.

"Może już gramy trochę siłą woli, ale po to dziewczyny trenowały cały sezon, żeby właśnie grać takie mecze. To jest dla nich też wielka sprawa walczyć o złoty medal. Wiem, że co by się nie działo, to one nie odpuszczą" – powiedział Szawarski.

Co dalej z finałową rywalizacją w mistrzostwach Polski?

Szkoleniowiec Enei AZS Politechniki Poznań, Wojciech Szawarski, przekazał swoim zawodniczkom w szatni, że muszą pokazać kibicom, iż drużyna będzie walczyć do ostatniej sekundy. Zapewnił również, że ta sama determinacja będzie widoczna w niedzielnym spotkaniu, podkreślając wagę każdego punktu. Drużyna z Poznania zamierza wykorzystać każdą okazję, aby kontynuować walkę o złoto.

Kamila Borkowska, środkowa Lotto AZS UMCS Lublin, przyznała, że jej zespół miał trudny początek meczu i nie zdołał odnaleźć właściwego rytmu gry. Dodała, że lublinianki były świadome determinacji rywalek, które za wszelką cenę chciały wygrać na własnym parkiecie. Brak skutecznego zatrzymania podstawowych zawodniczek Poznania oraz dopuszczenie do zdobycia 76 punktów okazały się kluczowe dla wyniku.

"Nie jestem zaskoczona postawą rywalek. Zdawałyśmy sobie sprawę, że Poznanianki będą chciały za wszelką cenę wygrać u siebie mecz, a może nawet mecze. I nie będzie tu łatwo zwyciężyć. My od początku przegrywałyśmy i byłyśmy pół kroku z tyłu. Nie udało nam się zatrzymać podstawowych zawodniczek na 10 punktach. Jeśli chcemy zatrzymać Poznań, to nie możemy też mu pozwolić rzucić 76 punktów. Musimy szybko wyciągnąć wnioski i wyjść w niedzielę na boisko ze świeżą głową. Wierzę, że będzie lepiej" – zaznaczyła.

Ambicje Lotto AZS UMCS Lublin na zakończenie sezonu

Kamila Borkowska, reprezentantka Polski, wyraziła nadzieję, że czwarte spotkanie będzie wystarczające do ostatecznego rozstrzygnięcia finałowej rywalizacji w Ekstraklasie koszykarek. Podkreśliła, że drużyna z Lublina doskonale czuje się grając przed własnymi kibicami, ale również doceniła liczne wsparcie fanów, którzy przybyli do Poznania. Mimo to, celem jest zwycięstwo w niedzielę i zakończenie sezonu jeszcze w Poznaniu, aby zdobyć mistrzostwo Polski.

Zespół Lotto AZS UMCS Lublin planuje szybko wyciągnąć wnioski z przegranego spotkania i przystąpić do kolejnego meczu z odnowioną energią. Borkowska podkreśliła znaczenie "świeżej głowy" i wiary w poprawę wyników w nadchodzącej decydującej konfrontacji. Czwarty mecz finałowy zapowiada się jako kluczowe starcie o losy tytułu mistrza kraju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.