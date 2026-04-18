Ekstraklasa piłkarska – Pogoń – Lech. Kto wyszedł zwycięsko z tego starcia?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-18 23:16

W ramach rozgrywek Ekstraklasy piłkarskiej doszło do zaciętego spotkania pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań. Ten elektryzujący mecz Pogoń Lech, rozgrywany przy licznej publiczności, przyniósł wiele emocji i kluczowych momentów. Wynik spotkania zaskoczył wielu kibiców, a jego szczegóły poznasz w dalszej części artykułu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny but piłkarski z białym znakiem i szarymi korkami uderza w czarno-białą piłkę, znajdującą się na murawie boiska. W wyniku uderzenia spod buta i z powierzchni piłki wzbija się w powietrze mnóstwo drobnych cząstek ziemi i trawy. Trawa na pierwszym planie jest dobrze oświetlona, z widocznymi pojedynczymi źdźbłami, natomiast w tle rozciąga się zielone, rozmyte tło boiska pod jasnym niebem.

Zacięty mecz Ekstraklasy Pogoń – Lech

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań zakończyło się wynikiem 1:2 dla gości. Pierwszą bramkę dla Lecha zdobył Antoni Kozubal w 36. minucie, ustalając rezultat do przerwy na 0:1. Po zmianie stron, w 62. minucie, prowadzenie Lecha powiększył Luis Palma, podwyższając na 0:2. Pogoń zdołała odpowiedzieć w 81. minucie za sprawą Paula Mukairu, który strzelił kontaktowego gola.

W trakcie meczu sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia musiał interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom obu drużyn. W Pogoni Szczecin upomnienia otrzymali Kellyn Acosta, Natan Ława oraz Dimitrios Keramitsis, co świadczyło o intensywności gry. Po stronie Lecha Poznań kartki zobaczyli Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal i Taofeek Ismaheel, co podkreślało zacięty charakter rywalizacji.

Jak prezentowały się składy Pogoń i Lech?

Pogoń Szczecin wyszła na boisko w składzie: Valentin Cojocaru – Leo Borges, Danijel Loncar, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai – Kellyn Acosta, Jan Biegański, Fredrik Ulvestad, Natan Ława, Kamil Grosicki – Paul Mukairu. Trener dokonał kilku zmian, wprowadzając Mads Aggera za Loncar w 53. minucie oraz Karola Angielskiego za Grosickiego w tym samym czasie. Później na boisku pojawili się także Jacek Czapliński, Leonardo Koutris i Mor N'Diaye.

Lech Poznań rozpoczął mecz w zestawieniu: Płamen Andrejew – Joel Pereira, Robert Gumny, Wojciech Mońka, Michał Gurgul – Luis Palma, Antoni Kozubal, Ali Gholizadeh, Pablo Rodriguez, Patrik Walemark – Mikael Ishak. Już w przerwie Filip Jagiełło zastąpił Pablo Rodrigueza, a w drugiej połowie weszli Daniel Hakans, Timothy Ouma, Taofeek Ismaheel oraz Yannick Agnero. Mecz obserwowało łącznie 20 991 widzów, tworząc elektryzującą atmosferę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.