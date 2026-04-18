Legia Warszawa dominuje w Ekstraklasie koszykarzy. Co zadecydowało o tak wysokim zwycięstwie?

Dominacja Legii Warszawa w Ekstraklasie koszykarzy

Legia Warszawa z impetem pokonała zespół Tauron GTK Gliwice w meczu Ekstraklasy koszykarzy, zdobywając 93 punkty przy 66 punktach rywali. Starcie odbyło się z wyraźną przewagą gospodarzy od samego początku spotkania. Warszawska drużyna zaprezentowała się z doskonałej strony, narzucając własne tempo gry i kontrolując przebieg rywalizacji. Widoczne było, że Legia Warszawa była tego dnia znacznie lepiej przygotowana i zmotywowana do walki o zwycięstwo.

Początek meczu zwiastował jednostronne widowisko, gdy Legia już w pierwszej kwarcie uzyskała dwunastopunktową przewagę, kończąc ją wynikiem 30:18. Druga odsłona spotkania tylko pogłębiła tę różnicę, powiększając ją o kolejne dwanaście oczek i doprowadzając do wyniku 25:13. Po pierwszej połowie warszawianie prowadzili już z dużą przewagą, co pozwoliło im na komfortową grę w dalszej części meczu.

Kto zdobył najwięcej punktów dla Legii i GTK Gliwice?

Wśród zawodników Legii Warszawa wyróżnił się Dominic Brewton, który zdobył 16 punktów, będąc najskuteczniejszym graczem swojej drużyny. Wtórowali mu Jayvon Graves z 14 punktami oraz Maksymilian Wilczek, który dołożył 12 oczek. Shane Hunter również pokazał się z dobrej strony, notując 10 punktów, co podkreśla równomierne rozłożenie punktów w zespole stołecznym. Carl Ponsar zdobył 9 punktów, a Ojars Silins dorzucił 8.

Po stronie Tauron GTK Gliwice, mimo porażki, na parkiecie brylował Jaiden Delaire, który jako jedyny gracz przekroczył barierę dwudziestu punktów, kończąc mecz z dorobkiem 24 oczek. Pozostali zawodnicy mieli znacznie skromniejsze zdobycze: Kaelin Jackson, Ivan Almeida, Wesley Gordon i Michael Oguine zanotowali po 8 punktów. Kuba Piśla zdobył 6 punktów, a Kacper Gordon i Maciej Bender dołożyli po 2 oczka do ogólnego wyniku swojego zespołu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.