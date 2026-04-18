Ekstraklasa siatkarzy: Bogdanka LUK Lublin z awansem do finału. Jak przebiegła walka o decydujące zwycięstwo?

Bogdanka LUK Lublin zwycięża w półfinale

Bogdanka LUK Lublin odniosła kluczowe zwycięstwo nad PGE Projekt Warszawa, triumfując w drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy siatkarzy wynikiem 3:1. Zespół z Lublina zwyciężył w setach 25:14, 26:24, 18:25 oraz 25:17, co pozwoliło mu na przypieczętowanie awansu do finału rozgrywek. Cała rywalizacja play-off, toczona do dwóch zwycięstw, zakończyła się rezultatem 2-0 dla Bogdanki LUK, potwierdzając ich silną pozycję w sezonie.

Dzięki temu zwycięstwu Bogdanka LUK Lublin zapewniła sobie możliwość walki o mistrzostwo Polski. W nadchodzącym finale zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, co zapowiada niezwykle emocjonujące starcie. Awans do finału jest znaczącym osiągnięciem dla lubelskiej drużyny, podkreślającym ich konsekwencję i determinację w dążeniu do najwyższych celów w siatkarskiej Ekstraklasie.

Jak prezentowały się składy drużyn?

W zwycięskim meczu Bogdanka LUK Lublin wystąpiła w składzie obejmującym Marcina Komendę, Mateusza Malinowskiego, Wilfredo Venero Leona, Aleksa Grozdanowa, Jacksona Younga oraz Fynniana McCarthy'ego. Na pozycji libero zagrał Thales Hoss, a w trakcie meczu na parkiecie pojawili się również Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki oraz Daenan Gyimah, wnosząc swój wkład w ostateczny triumf zespołu.

PGE Projekt Warszawa również zaprezentował mocny skład w walce o finał Ekstraklasy siatkarzy. Drużynę reprezentowali Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Kevin Tille, Jurij Semeniuk, Bartosz Bednorz i Bartosz Gomułka. Damian Wojtaszek pełnił rolę libero, a na zmianę weszli Bartosz Firszt, Linus Weber, Michał Kozłowski oraz Karol Kłos, starając się odwrócić losy spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.