Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Lech Poznań. Jak rozstrzygnął się wynik hitu kolejki?

Początek meczu i prowadzenie Lecha Poznań

Spotkanie w ramach rozgrywek Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań rozpoczęło się z dużą intensywnością. Obie drużyny od pierwszych minut starały się narzucić swój styl gry, walcząc o dominację w środku pola. Na trybunach zgromadziło się 20 991 widzów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na pierwsze bramki w tym prestiżowym starciu.

Przełamanie nastąpiło w 36. minucie, kiedy to Antoni Kozubal z Lecha Poznań skutecznie wykorzystał swoją okazję i pokonał bramkarza Pogoni. To trafienie dało gościom prowadzenie 0:1 i ustawiło przebieg rywalizacji przed przerwą. Pogoń Szczecin starała się odpowiedzieć, jednak wynik nie uległ zmianie do końca pierwszej połowy.

Kto zdobył kluczowe bramki w drugiej połowie?

W drugiej części spotkania kibice zobaczyli kolejne gole, które przesądziły o losach meczu. W 62. minucie Luis Palma z Lecha Poznań podwyższył prowadzenie na 0:2, co znacznie skomplikowało sytuację gospodarzy. Pogoń Szczecin nie zamierzała się jednak poddawać i dążyła do odrobienia strat, wywierając presję na defensywie Lecha.

W 81. minucie Paul Mukairu zdobył bramkę dla Pogoni, zmniejszając dystans do rywala na 1:2 i dając nadzieję na remis. Mecz obfitował również w ostre starcia, czego dowodem były żółte kartki dla Kellyna Acosty, Natana Ławy i Dimitriosa Keramitsisa z Pogoni oraz dla Pablo Rodrigueza, Antoniego Kozubala i Taofeeka Ismaheela z Lecha. Sędzią głównym spotkania był Patryk Gryckiewicz z Torunia.

