Lech Poznań – Legia Warszawa. Fenomenalna pierwsza połowa Kolejorza – jaki był wynik do przerwy?

Mecz Lech Legia: Sensacyjny wynik do przerwy

Spotkanie PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa przyniosło zaskakujący obrót wydarzeń już w pierwszej połowie. Gospodarze z Poznania zdołali zdobyć aż cztery bramki, nie tracąc przy tym żadnej, co ustawiło wynik 4:0 do przerwy. Pierwsze trafienie dla Kolejorza padło niezwykle szybko, bo już w 3. minucie meczu.

Autorem otwierającego wynik gola był Ali Gholizadeh, który dał Lechowi prowadzenie 1:0. Napięcie na boisku wzrosło znacząco w 21. minucie, kiedy to z boiska został usunięty zawodnik Legii Warszawa. Rafał Augustyniak otrzymał czerwoną kartkę za faul, co miało istotny wpływ na dalszą grę stołecznej drużyny.

Kto strzelił kolejne bramki dla Lecha?

Grający w przewadze Lech Poznań wykorzystał osłabienie rywali, kontynuując swoją ofensywną grę. Drugą bramkę dla Lecha zdobył Mikael Ishak w 31. minucie, powiększając prowadzenie do 2:0. Kilka minut później, w 38. minucie, Michał Gurgul dołożył kolejne trafienie, ustalając wynik na 3:0.

Zanim sędzia Piotr Lasyk z Bytomia zagwizdał po raz ostatni w pierwszej odsłonie, Lech Poznań ponownie trafił do siatki. W 42. minucie Mikael Ishak po raz drugi wpisał się na listę strzelców, przypieczętowując wynik 4:0 do przerwy. Ta sensacyjna pierwsza połowa z pewnością przejdzie do historii rywalizacji obu klubów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.