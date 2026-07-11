MŚ 2026 i niezwykła oferta FIFA. Tyle zapłacisz za murawę z finału

Ile kosztuje murawa z finału MŚ 2026?

Kawałki trawy ze stadionu MetLife w New Jersey trafią do sprzedaży w czterech kategoriach cenowych. Najtańszy wariant to wydatek rzędu 450 dolarów, natomiast najdroższy pakiet wyceniono na 3000 dolarów. FIFA prognozuje zyski ze sprzedaży trawy na poziomie ponad 11 milionów dolarów. Fragmenty murawy będą wysyłane do nabywców w Stanach Zjednoczonych i Europie dopiero po zakończeniu imprezy.

Dostępność tych nietypowych pamiątek jest ściśle ograniczona. W ramach każdej z czterech kategorii przygotowano do kupienia dokładnie 2026 sztuk. Liczba ta bezpośrednio nawiązuje do roku rozegrania trwającego właśnie turnieju. Najbardziej ekskluzywny zestaw za 3000 dolarów zaoferuje dodatkowe elementy, takie jak replikę biletu ze złotym grawerunkiem, miniaturową piłkę oraz kryształową kopię mistrzowskiego trofeum.

Jakie zyski przyniesie tegoroczny turniej?

Obecny mundial to gigantyczne przedsięwzięcie komercyjne, w którym po raz pierwszy bierze udział aż 48 reprezentacji. Według raportu agencji Bloomberg przychody z całego turnieju mają osiągnąć poziom 8,9 miliarda dolarów. Stanowi to ogromny wzrost o ponad 41 procent względem poprzednich mistrzostw. Poprzednia edycja w Katarze w 2022 roku wygenerowała dla federacji dochód w wysokości 6,3 miliarda dolarów.

Rozbudowany format rozgrywek przekłada się na gigantyczne zainteresowanie na trybunach. Obecny turniej ustanowił nowy absolutny rekord pod względem łącznej liczby widzów na stadionach. Mimo tak doskonałych wyników nie uda się pobić najwyższej w historii średniej frekwencji na jeden mecz. Ten wyjątkowy rekord należy do amerykańskiego mundialu rozegranego w 1994 roku. Wówczas jedno spotkanie oglądało z trybun średnio 68 991 kibiców.