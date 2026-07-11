MŚ 2026 i niezwykła oferta FIFA. Tyle zapłacisz za murawę z finału

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-11 10:15

Finał MŚ 2026 zbliża się wielkimi krokami. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) przygotowała wyjątkową ofertę dla kibiców. Fani mogą zakupić fragmenty murawy ze stadionu w New Jersey, gdzie 19 lipca odbędzie się decydujący mecz. Pula dostępnych pamiątek jest mocno ograniczona.

Noga piłkarza kopiącego piłkę na murawie stadionu. O sprzedaży fragmentów trawy z finału MŚ 2026 przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza kopiąca piłkę na zielonej murawie stadionu, spod buta wylatuje ziemia i trawa.

Ile kosztuje murawa z finału MŚ 2026?

Kawałki trawy ze stadionu MetLife w New Jersey trafią do sprzedaży w czterech kategoriach cenowych. Najtańszy wariant to wydatek rzędu 450 dolarów, natomiast najdroższy pakiet wyceniono na 3000 dolarów. FIFA prognozuje zyski ze sprzedaży trawy na poziomie ponad 11 milionów dolarów. Fragmenty murawy będą wysyłane do nabywców w Stanach Zjednoczonych i Europie dopiero po zakończeniu imprezy.

Dostępność tych nietypowych pamiątek jest ściśle ograniczona. W ramach każdej z czterech kategorii przygotowano do kupienia dokładnie 2026 sztuk. Liczba ta bezpośrednio nawiązuje do roku rozegrania trwającego właśnie turnieju. Najbardziej ekskluzywny zestaw za 3000 dolarów zaoferuje dodatkowe elementy, takie jak replikę biletu ze złotym grawerunkiem, miniaturową piłkę oraz kryształową kopię mistrzowskiego trofeum.

Jakie zyski przyniesie tegoroczny turniej?

Obecny mundial to gigantyczne przedsięwzięcie komercyjne, w którym po raz pierwszy bierze udział aż 48 reprezentacji. Według raportu agencji Bloomberg przychody z całego turnieju mają osiągnąć poziom 8,9 miliarda dolarów. Stanowi to ogromny wzrost o ponad 41 procent względem poprzednich mistrzostw. Poprzednia edycja w Katarze w 2022 roku wygenerowała dla federacji dochód w wysokości 6,3 miliarda dolarów.

Rozbudowany format rozgrywek przekłada się na gigantyczne zainteresowanie na trybunach. Obecny turniej ustanowił nowy absolutny rekord pod względem łącznej liczby widzów na stadionach. Mimo tak doskonałych wyników nie uda się pobić najwyższej w historii średniej frekwencji na jeden mecz. Ten wyjątkowy rekord należy do amerykańskiego mundialu rozegranego w 1994 roku. Wówczas jedno spotkanie oglądało z trybun średnio 68 991 kibiców.