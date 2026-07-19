Kylian Mbappe bije rekord goli na MŚ. Prześcignął Argentyńczyka w walce o brąz

Mbappe przeszedł do historii w Miami

Podczas spotkania o trzecie miejsce mistrzostw świata 2026 z reprezentacją Anglii, rozgrywanego w Miami, Kylian Mbappe strzelił dwa kluczowe gole w drugiej połowie. Francuz trafił do siatki w 48. oraz 66. minucie meczu, podnosząc swój łączny dorobek bramkowy na mundialach do 22 trafień i wyprzedzając w klasyfikacji wszech czasów Lionela Messiego.

Do przerwy Anglicy prowadzili pewnie 4:0, jednak dwie bramki napastnika Realu Madryt oraz trafienie Bradleya Barcoli sprawiły, że Francuzi zmniejszyli stratę do zaledwie jednego gola. W obecnym turnieju kapitan drużyny francuskiej zdobył już dziesięć bramek, co daje mu pozycję samodzielnego lidera klasyfikacji strzelców w imprezie rozgrywanej w USA, Kanadzie i Meksyku.

Czy Lionel Messi odpowie w wielkim finale?

Dla francuskiego gwiazdora to kolejny wybitny turniej w karierze, ponieważ podczas mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku został królem strzelców z ośmioma trafieniami. Jego całkowity bilans w barwach narodowych wynosi obecnie 66 bramek zdobytych w 107 oficjalnych występach.

Rywalizacja o miano najskuteczniejszego strzelca wszech czasów może jednak trwać dalej, ponieważ Argentyńczyk będzie miał okazję poprawić swój dorobek w niedzielnym finale przeciwko Hiszpanii. Lider reprezentacji Argentyny w trakcie tegorocznych mistrzostw zapisał dotychczas na swoim koncie osiem celnych trafień.