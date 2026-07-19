Turniej WTA w Atenach wyłonił finalistki. Czy reprezentantka gospodarzy zdobędzie prestiżowy tytuł?

Sakkari i Krejcikova zagrają o prestiżowy tytuł

Tegoroczne zmagania na kortach ziemnych w Grecji wyłoniły już główne kandydatki do końcowego triumfu. W decydującym starciu turnieju zmierzą się rozstawiona z numerem czwartym Maria Sakkari oraz grająca z trójką Barbora Krejcikova. Greczynka pokonała w półfinale Rosjankę Alinę Korniejewą 6:1, 7:5, natomiast Czeszka wyeliminowała turniejową jedynkę, Dunkę Clarę Tauson, wygrywając 6:1, 4:6, 6:3.

Dla 30-letniej Sakkari, notowanej na 37. miejscu w rankingu, finał ten ma wyjątkowo symboliczny wymiar. Tenisistka powtórzyła osiągnięcie swojej matki Angeliki Kanellopoulou, która wystąpiła w ateńskim finale równo 40 lat temu. Greczynka zagra w finale po raz pierwszy od 2024 roku i powalczy o swój trzeci tytuł w karierze, a pierwszy od sukcesu w Guadalajarze w 2023 roku.

Jak spisały się polskie zawodniczki na turnieju?

Druga z uczestniczek finałowego meczu systematycznie wraca do najwyższej formy po przebytych problemach zdrowotnych. Zajmująca 32. pozycję na świecie Barbora Krejcikova ma szansę na dziewiąte zwycięstwo w karierze, a w bezpośrednim bilansie z Greczynką prowadzi 3-0. Jej ostatnim wywalczonym trofeum pozostaje prestiżowy Wimbledon, w którym 30-letnia Czeszka triumfowała w 2024 roku.

Podczas rywalizacji singlowej zaprezentowała się Magda Linette, jednak jej występ zakończył się dość wcześnie. Grająca z numerem ósmym poznanianka pożegnała się z zawodami w pierwszej rundzie po porażce 4:6, 5:7 z Japonką Mai Hontamą. Na etapie półfinału zmagania deblowe zakończyła z kolei Katarzyna Piter w parze z Eudice Chong, które uległy 3:6, 6:3, 5-10 duetowi Hao-Ching Chan i Miyu Kato.