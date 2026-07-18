Polska mistrzem Europy. Polscy siatkarze do lat 18 ze złotym medalem

Droga polskiej reprezentacji do finału

Drużyna prowadzona przez trenera Jacka Nawrockiego zaprezentowała się z doskonałej strony podczas turnieju rozgrywanego we Włoszech. Polscy siatkarze odnieśli komplet zwycięstw w fazie grupowej, pokonując Islandię, Słowenię, Turcję, Włochy, Finlandię, Grecję oraz Serbię. Zdecydowana większość tych spotkań zakończyła się wynikami 3:0, co potwierdza wysoką formę Polaków.

W fazie pucharowej poziom trudności znacząco wzrósł. W półfinale polska drużyna zmierzyła się z Bułgarią, wygrywając to niezwykle zacięte spotkanie wynikiem 3:2. Francja z kolei zanotowała jedną porażkę w swojej grupie, jednak awansowała z pierwszego miejsca. W piątkowym meczu półfinałowym Francuzi pokonali Włochów po równie wymagającym pięciosetowym pojedynku 3:2.

Z kim w finale wygrali Polacy?

W starciu o złoty medal mistrzostw Europy reprezentacja Polski pokonała Francję 3:1. Wielkie znaczenie dla końcowego triumfu miała dobra gra Arkadiusza Wlazłego, syna wybitnego reprezentanta Polski Mariusza Wlazłego, który został MVP mistrzostw świata w 2014 roku. Brązowy medal turnieju powędrował do Bułgarii, która w meczu o trzecie miejsce gładko pokonała reprezentację Włoch 3:0.

Polscy siatkarze zostali również docenieni w nagrodach indywidualnych po turnieju. Tytuł najlepszego rozgrywającego otrzymał Jakub Przybyłkowicz, który dodatkowo został wybrany najbardziej wartościowym graczem całych mistrzostw (MVP). Z kolei najlepszym atakującym wybrano Adama Potempę, a miano najlepszego środkowego turnieju przypadło w udziale Marcelowi Biernikowiczowi.