MŚ 2026. Anglia gromi Francję do przerwy w meczu o trzecie miejsce

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-19 0:14

Reprezentacja Anglii dominuje w meczu o trzecie miejsce MŚ 2026. Do przerwy Anglicy prowadzą w Miami z obrońcami tytułu, Francją, aż 4:0 po dwóch trafieniach Bukayo Saki, golu Declana Rice'a i bramce Ezriego Konsy.

Nogi piłkarzy walczących o piłkę na murawie. O dominacji Anglii w meczu z Francją przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi dwóch piłkarzy walczących o piłkę na trawiastym boisku. W tle widać trybuny stadionu.

Deklasacja Francji w pierwszej połowie

Mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej w 2026 roku rozpoczął się od mocnego uderzenia reprezentacji Anglii. Już w trzeciej minucie spotkania rozgrywanego w Miami wynik otworzył Declan Rice, dając wyspiarzom szybkie prowadzenie nad Francją. Niewiele później, bo w 18. minucie, drugą bramkę głową zdobył Ezri Konsa.

Francuzi, podopieczni Didiera Deschampsa, nie potrafili znaleźć odpowiedzi na ataki rywali. W końcówce pierwszej połowy błysnął Bukayo Saka, który dwukrotnie trafił do siatki w 37. i 45. minucie spotkania. Tym samym reprezentacja Anglii ustaliła wynik do przerwy na sensacyjne 4:0.

Ponad 64 tysiące widzów na stadionie w Miami

Spotkanie rozgrywane na stadionie w Miami przyciągnęło na trybuny rzesze kibiców. Zmagania obu europejskich potęg piłkarskich na żywo ogląda aż 64 767 widzów. Arbitrem głównym tego pojedynku jest Jesus Valenzuela z Wenezueli.

Rywalizacja Francji i Anglii o brązowy medal to jedno z najważniejszych wydarzeń turnieju. Wysokie prowadzenie Anglików do przerwy stawia ich w bardzo korzystnej sytuacji przed drugą połową. Czas pokaże, czy reprezentacja Francji zdoła się podnieść po tym bolesnym ciosie w decydującej fazie mistrzostw świata 2026.