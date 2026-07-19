Liga Narodów siatkarzy. Polacy pokonali Francję w Chicago

Zwycięstwo nad Francuzami w Chicago

Polscy siatkarze pokonali reprezentację Francji 3:1 podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Chicago. Wyniki poszczególnych setów to 17:25, 25:22, 25:21 oraz 25:18. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zapewnili sobie tym samym udział w turnieju finałowym.

Spotkanie z reprezentacją Francji było trzecim występem biało-czerwonych w turnieju w Stanach Zjednoczonych. Początek meczu nie zapowiadał łatwej przeprawy, jednak w kolejnych partiach to polscy siatkarze kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie, ostatecznie triumfując 3:1.

Kto będzie kolejnym rywalem Polaków?

Na zakończenie fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago reprezentacja Polski zmierzy się z gospodarzami turnieju. Mecz przeciwko ekipie Stanów Zjednoczonych zaplanowano na noc z niedzieli (19 lipca 2026 r.) na poniedziałek. Będzie to ostatni sprawdzian formy przed finałami.

Turniej finałowy tegorocznej Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Zmagania o końcowy triumf zostały zaplanowane na okres od 29 lipca do 2 sierpnia. Polscy zawodnicy udadzą się tam z pewnym awansem wywalczonym w Ameryce Północnej.