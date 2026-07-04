Kto gra w sobotę 4 lipca? Harmonogram pierwszych spotkań 1/8 finału MŚ

Mistrzostwa świata wchodzą w decydującą fazę, a fani futbolu oczekują na dzisiejsze starcia zaplanowane na sobotę 4 lipca 2026 roku.

Tego dnia rozegrane zostaną dwa premierowe pojedynki w ramach 1/8 finału piłkarskiego mundialu.

Warto zweryfikować, jakie reprezentacje wybiegną dziś na murawę oraz o której godzinie zabrzmi pierwszy gwizdek.

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Terminarz MŚ 2026. Jakie mecze zaplanowano na sobotę 4 lipca?

Godz. 19.00: Kanada - Maroko (NRG Stadium, Houston)

Reprezentacja Kanady, pełniąca rolę jednego ze współgospodarzy turnieju, prezentuje wysoce taktyczny futbol, a sam awans „Klonowych Liści” do najlepszej szesnastki to potężne osiągnięcie. W bezpośrednim starciu z Marokiem gospodarze nie uchodzą jednak za faworytów. Zespół z Afryki Północnej prezentuje w tych mistrzostwach wyborną formę. Drużyna, która dotarła do półfinału w Katarze w 2022 roku, udowadnia, że stanowi ogromne zagrożenie dla największych potęg, o czym boleśnie przekonała się reprezentacja Holandii, odpadając po serii rzutów karnych. Afrykańska ekipa dysponuje doskonałymi zawodnikami we wszystkich strefach boiska (w tym Bono, Hakimi, Ziyech, En-Nesyri) i tradycyjnie stwarza ogromne niebezpieczeństwo podczas szybkich kontrataków oraz w grze w powietrzu. Spotkanie Kanada - Maroko będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 i TVP Sport, a także w internecie poprzez portal TVPSport.pl.

Godz. 23.00: Paragwaj - Francja (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Drużyna Paragwaju zachwyca niezwykle solidną obroną oraz niesamowitą determinacją na boisku. Dzięki tym walorom ekipa z Ameryki Południowej sprawiła ogromną niespodziankę, wyrzucając z turnieju reprezentację Niemiec. W konfrontacji z Francuzami eksperci nie dają im jednak większych szans na zwycięstwo. Kylian Mbappe wraz z partnerami z drużyny prezentują na tym mundialu niezwykle widowiskowy styl, strzelając mnóstwo goli i triumfując w kolejnych starciach. Należy jednak uważać na ekstremalne warunki atmosferyczne! W Filadelfii zapowiadana jest na sobotę fala ogromnych upałów, podczas której temperatury w cieniu przekroczą 35–37°C, a wysoka wilgotność sprawi, że odczuwalnie będzie to ponad 40°C. Tak trudna pogoda może sprawić wielkie kłopoty zespołom stawiającym na pressing oraz szybkie tempo – Francuzi zmuszeni będą do wyjątkowo rozsądnego dysponowania siłami. Transmisję z pojedynku Paragwaj - Francja zaplanowano w kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz online na platformie TVPSport.pl.