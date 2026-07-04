MŚ 2026. Kolumbia pokonuje Ghanę w Kansas City

Kolumbia w 1/8 finału

Kolumbia wygrała z Ghaną 1:0 (1:0) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany został w Kansas City. Decydujący cios padł już w 14. minucie spotkania, co pozwoliło zespołowi kontrolować przebieg rywalizacji. Mecz prowadzony był przez francuskiego arbitra Clementa Turpina.

Spotkanie przyciągnęło na trybuny 69 045 widzów, którzy obserwowali zaciętą walkę obu drużyn. Ostateczny triumf ekipy z Ameryki Południowej oznacza, że w kolejnej rundzie mistrzostw zmierzy się ona ze Szwajcarią, kontynuując walkę o najwyższe cele.

Kto strzelił jedynego gola?

Bohaterem spotkania okazał się Jhon Arias, który zdobył jedyną bramkę na samym początku rywalizacji. Zawodnik ten wpisał się na listę strzelców, dając swojej drużynie cenne zwycięstwo. Na boisku nie brakowało jednak twardej walki, co przełożyło się na kary indywidualne.

Sędzia musiał kilkukrotnie sięgać po kartoniki, upominając graczy obu ekip. Żółte kartki dla Kolumbii otrzymali Jhon Arias i Richard Rios. W zespole Ghany upomnieni zostali Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu oraz Alidu Seidu.