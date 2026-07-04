Lionel Messi na czele strzelców MŚ 2026. Jak długa jest seria Argentyńczyka?

Lionel Messi deklasuje rywali

Argentyńczyk zdobył dotychczas siedem bramek w turnieju mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Lionel Messi strzelił trzy gole reprezentacji Algierii (3:0), dwa trafienia zaliczył w starciu z Austrią (2:0), a jednego gola dołożył w meczu z Jordanią (3:1). Swoją skuteczność potwierdził także w spotkaniu 1/16 finału przeciwko Republice Zielonego Przylądka, zdobywając jedną bramkę w wygranym 3:2 meczu po dogrywce.

Za plecami lidera znajduje się Kylian Mbappe z reprezentacji Francji, który zdobył w turnieju sześć goli. Norweg Erling Haaland oraz Anglik Harry Kane zanotowali dotychczas po pięć trafień. Rywalizacja o tytuł króla strzelców turnieju nabiera tempa, a wyniki czołówki pokazują wysoki poziom napastników występujących na mundialu.

Kiedy zaczęła się seria Messiego?

Argentyński gwiazdor utrzymuje imponującą skuteczność na światowych turniejach. Lionel Messi trafiał do siatki w każdym z ostatnich ośmiu spotkań w ramach mistrzostw świata. Argentyńczyk jest kluczowym elementem ofensywy swojej drużyny, co potwierdza jego niesłabnąca forma na największej piłkarskiej scenie.

Ta znakomita passa rozpoczęła się podczas poprzedniego mundialu. Seria bramkowa Argentyńczyka w meczach mistrzostw świata zaczęła się w 1/8 finału turnieju w Katarze przed czterema laty. Kontynuacja tej imponującej serii na boiskach Ameryki Północnej stawia Messiego w gronie najbardziej utytułowanych i skutecznych graczy w historii turnieju.