MŚ 2026. Kolumbia wygrywa z Ghaną i gra dalej

Szybkie prowadzenie po wymuszonej zmianie

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata w Kansas City zakończył się wygraną Kolumbii nad Ghaną 1:0. Jedynego gola spotkania strzelił Jhon Arias w 14. minucie. Wcześniej obaj trenerzy musieli dokonać zmian z powodu urazów mięśniowych u zawodników.

Plac gry przedwcześnie opuścili Jhon Cordoba i Marvin Senaya. Asystę przy zwycięskiej bramce zaliczył Luis Suarez, który zmienił kontuzjowanego Kolumbijczyka. Z prawej strony boiska dograł piłkę do niepilnowanego w polu karnym Ariasa, który pewnie trafił do siatki.

Ghana bez celnego strzału

Drużyna z Ameryki Południowej lepiej radziła sobie w wysokich temperaturach i kontrolowała przebieg rywalizacji. Ghana w całym spotkaniu nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika. Przed wyższą porażką uchronił ich bramkarz Lawrence Ati Zigi, interweniując pięć razy.

Żółte kartki otrzymali Jhon Arias i Richard Rios z Kolumbii oraz Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu i Alidu Seidu z Ghany. Spotkanie obejrzało 69 045 widzów na trybunach w Kansas City, a arbitrem głównym był Francuz Clement Turpin.