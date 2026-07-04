Wimbledon i trzecia runda turnieju. Z kim zmierzy się Iga Świątek?

Iga Świątek zagra na kortach trawiastych

Broniąca tytułu Iga Świątek przystępuje do rywalizacji z Alexandrą Ealą. Tenisistka z Filipin jest rozstawiona w turnieju z numerem dwudziestym dziewiątym. Jej dynamiczny rozwój rozpoczął się od zeszłorocznych zawodów w Miami. Zajmowała wówczas sto czterdzieste miejsce w rankingu tenisistek. Zdołała tam dotrzeć aż do półfinału prestiżowej imprezy.

Podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych Eala odniosła bardzo cenne zwycięstwa. Reprezentantka Filipin pokonała wówczas między innymi Igę Świątek oraz amerykańską zawodniczkę Madison Keys. Do tej pory dziesięciokrotnie rywalizowała z tenisistkami z pierwszej dziesiątki światowego zestawienia. Wygrała aż sześć z tych niezwykle trudnych pojedynków. Wyniki te obiektywnie pokazują jej duży potencjał sportowy.

Jak wygląda bilans dotychczasowych spotkań?

Obecna forma filipińskiej tenisistki na kortach trawiastych może budzić spory respekt. W niedawnym turnieju w Berlinie Alexandra Eala dotarła do fazy półfinałowej. Wygrała tam z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną z Kazachstanu oraz Ukrainką Eliną Switoliną. Z kolei w marcu podczas rywalizacji w Indian Wells pokonała Amerykankę Coco Gauff.

Grająca w Londynie z numerem trzecim reprezentantka Polski zmierzy się z Filipinką na trzeciej różnej nawierzchni. Po porażce na kortach twardych w Miami, polska zawodniczka triumfowała na mączce w Madrycie. Obecnie bilans ich bezpośrednich spotkań jest w pełni remisowy. Teraz obie tenisistki sprawdzą swoje siły w bezpośrednim starciu na londyńskiej trawie.