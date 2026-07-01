Kto gra na mundialu 1 lipca 2026? Trzy starcia 1/16 finału przed nami

Środa na mistrzostwach świata to kolejny dzień rywalizacji w 1/16 finału turnieju. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram spotkań na 1 lipca 2026 roku, który pozwoli zaplanować oglądanie mundialowych zmagań.
Mundial 2026: Jakie mecze zaplanowano na 1 lipca?
- Punktualnie o godzinie 18:00 czasu polskiego na stadionie w Atlancie rozpocznie się pierwszy środowy pojedynek. Reprezentacja Anglii, która triumfowała w grupie L, zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Ekipa z Afryki awansowała z trzeciej pozycji w grupie K i jest to jej historyczny debiut w fazie pucharowej na mistrzostwach świata. Wcześniej zespół ten grał na mundialu tylko raz – w 1974 roku, występując pod szyldem Zairu. Anglicy, marzący o zdobyciu upragnionego trofeum, są murowanymi faworytami tej potyczki. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP2, TVP Sport oraz w internecie na portalu TVPSport.pl.
- O 22:00 na arenie w Seattle zmierzą się Belgowie z Senegalem. Obie ekipy wywalczyły przepustki do 1/16 finału rzutem na taśmę w ostatnich meczach fazy grupowej. Reprezentacja Belgii wygrała grupę G dzięki okazałemu zwycięstwu 5:1 nad Nową Zelandią i remisowi w starciu Egiptu z Iranem. Senegalczycy z kolei rzutem na taśmę wskoczyli do grona drużyn awansujących z trzecich miejsc, gromiąc Irak 5:0. Drużyna prowadzona przez Kevina de Bruyne uchodzi za faworyta tej konfrontacji. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a relacja online na stronie TVPSport.pl.
- Zmagania 1 lipca zwieńczy nocny mecz w Santa Clara, gdzie o godzinie 2:00 w nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Ekipa USA pewnie wygrała zmagania w grupie D, co dało jej starcie z trzecią w grupie B Bośnią. Zespół z Bałkanów awansował po zwycięstwie nad Katarem 3:1 i remisie z Kanadą 1:1. Gospodarze z USA z pewnością będą chcieli powtórzyć sukces Kanady i Meksyku, zapewniając sobie miejsce w 1/8 finału. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w TVP2, TVP Sport oraz w serwisie TVPSport.pl.