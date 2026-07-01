Kto gra na mundialu 1 lipca 2026? Trzy starcia 1/16 finału przed nami

Środowe zmagania na MŚ 2026 przyniosą kolejne wielkie piłkarskie emocje. Kibice obejrzą aż trzy mecze w ramach 1/16 finału, a gra toczy się o awans do najlepszej szesnastki turnieju. Pierwszy gwizdek usłyszymy już o 18:00. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań na 1 lipca 2026 roku.

Autor: EPA/ PAP MŚ 2026: Anglia