Koszykarze Śląska Wrocław wygrywają. Zaskakujące zwycięstwo w Pucharze Europy

Koszykarze Śląska Wrocław pokonali rywali

Koszykarze Śląska Wrocław wygrali na wyjeździe z Dolomiti Energia Trydent 94:81 (28:22, 22:13, 19:26, 25:20) w drugiej kolejce grupy C Pucharu Europy. To pierwsze zwycięstwo zespołu z Dolnego Śląska w trwających rozgrywkach. Wcześniejsze porażki na inaugurację Pucharu Europy oraz w polskiej ekstraklasie wzbudzały obawy przed meczem we Włoszech. Mimo to wrocławianie zagrali znakomity mecz.

Początek meczu należał do Śląska Wrocław, który szybko objął prowadzenie. Mimo ambitnej pogoni rywali, polski zespół utrzymał kontrolę nad pierwszą kwartą i wygrał ją 28:22. Druga odsłona zaczęła się znakomicie dla wrocławian, którzy zbudowali przewagę 14 punktów, schodząc na przerwę przy stanie 50:35 dla Śląska.

Jak przebiegała druga połowa spotkania?

W trzeciej kwarcie przewaga Śląska w pewnym momencie urosła nawet do 19 punktów (65:46). Niestety, chwilowy kryzys kosztował polski zespół utratę przewagi i Włosi zdobyli 13 punktów z rzędu. Przed rozpoczęciem decydującej, czwartej kwarty, Śląsk prowadził już tylko 69:61, a rywalizacja stawała się coraz bardziej zacięta.

W ostatniej części meczu obie drużyny postawiły na twardą obronę. Gospodarze próbowali odwrócić losy spotkania szybkimi akcjami i faulami, lecz nie zdołali zniwelować różnicy punktowej. Po celnych rzutach osobistych Parsonsa i konsekwentnej grze, Śląsk Wrocław przypieczętował ostateczne zwycięstwo 94:81.