Kosmiczny mecz o trzecie miejsce mundialu. Angielski triumf pomimo rekordu strzeleckiego

Anglicy zmiażdżyli rywala przed przerwą. Czterobramkowa przewaga

Thomas Tuchel, opiekun angielskiej kadry, przed pierwszym gwizdkiem sugerował ewentualny brak zaangażowania, jednak na boisku jego piłkarze zaprezentowali pełne skupienie i ogromną determinację od pierwszych minut.

- Żaden z tych zawodników, pewnie też żaden z Francuzów, nie chce grać tego meczu. Oni chcą grać w finałach

Pomimo tych słów niemieckiego szkoleniowca, rywalizacja na stadionie w Miami rozpoczęła się pod dyktando Brytyjczyków. Wynik otworzył Declan Rice zaledwie w 3. minucie, a niedługo później Ezri Konsa precyzyjnie uderzył głową. Sytuacja francuskiej ekipy pogarszała się z każdą chwilą. Głównym bohaterem tej części spotkania był Bukayo Saka, który przed zejściem do szatni zapisał na swoim koncie dwa trafienia. Po pierwszych trzech kwadransach Anglia prowadziła aż 4:0, co wydawało się gwarantować łatwe zwycięstwo i brązowy medal.

Nowy lider strzelców wszech czasów. Mbappe i pogoń reprezentacji Francji

Po zmianie stron kibice zgromadzeni na obiekcie w Miami byli świadkami widowiska, które na długo zapisze się w historii futbolu. Zespół Francji wrócił na murawę z niesamowitą determinacją, a w centrum wydarzeń znalazł się Kylian Mbappe. Już w 48. minucie napastnik zmniejszył straty, by w 66. minucie dołożyć kolejnego gola. Tym samym zdobył swoją 22. bramkę w finałach mistrzostw świata, dzięki czemu prześcignął Lionela Messiego w klasyfikacji strzelców wszech czasów na mundialach. Gdy Bradley Barcola zdobył bramkę na 3:4, atmosfera na trybunach osiągnęła zenit, a powrót Francuzów z beznadziejnej sytuacji wydawał się w zasięgu ręki.

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Koniec epoki w kadrze Francji. Ostateczny cios Anglików

Próby doprowadzenia do remisu przez francuski zespół zakończyły się bolesną kontrą. Bukayo Saka w 87. minucie wykorzystał rzut karny, kompletując hat-tricka i podwyższając na 5:3. Chwilowa nadzieja po bramce Dembele została ostatecznie zgaszona przez Bellinghama, który ustalił niesamowity wynik na 6:4.

Porażka oznaczała koniec marzeń o medalu dla Francuzów i stanowiła smutne zakończenie czternastoletniej pracy Didiera Deschampsa z kadrą narodową.

- Wiem, że tego dnia opadnie kurtyna. Nie będę płakał, lecz będzie mi brakować reprezentacji Francji

Chociaż trener pożegnał się z reprezentacją porażką, to samo spotkanie było fascynującym spektaklem, który kibice będą wspominać jeszcze bardzo długo.