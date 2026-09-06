Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix Włoch. Zobacz, kto dokonał niemożliwego na torze Monza

Niezwykły wyścig na legendarnym torze Monza

Reprezentant gospodarzy Kimi Antonelli jadący w barwach zespołu Mercedes wygrał niedzielny wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Dwudziestoletni kierowca dokonał tego w fantastycznym stylu na słynnym i szybkim torze Monza. Warto zaznaczyć, że przystępował on do rywalizacji z samego końca startowej stawki. Mimo trudnej pozycji wyjściowej Włoch zdołał wyprzedzić wszystkich rywali i pewnie minąć linię mety jako pierwszy. Dzięki tej wygranej Kimi Antonelli jeszcze bardziej powiększył swoją punktową przewagę nad przeciwnikami w tegorocznej klasyfikacji mistrzostw świata.

Rywalizacja w czołówce przyniosła doskonałe wyniki punktowe dla całej niemieckiej ekipy. Drugie miejsce w wyścigu zajął Brytyjczyk George Russell, będący zespołowym kolegą zwycięzcy z Mercedesa. Na najniższym stopniu podium stanął natomiast utytułowany Holender Max Verstappen, który reprezentuje barwy zespołu Red Bull. Taki rozkład miejsc na podium świadczy o absolutnej dominacji samochodów Mercedesa podczas włoskiego weekendu wyścigowego. Walka czołowych kierowców na domowym obiekcie włoskich fanów dostarczyła kibicom wielu sportowych emocji.

Kto wygrał tu jako ostatni Włoch?

Wygrana młodego kierowcy ma ogromne znaczenie historyczne dla lokalnych fanów motorsportu we Włoszech. Kimi Antonelli został pierwszym włoskim zawodnikiem, który triumfował na domowym obiekcie Monza od 1966 roku. Przerwa w domowych zwycięstwach reprezentantów gospodarzy w najważniejszej serii wyścigowej trwała zatem równe sześćdziesiąt lat. Zgromadzeni na ogromnych trybunach kibice mogli wreszcie świętować wielki sukces swojego rodaka w królowej sportów motorowych. To przełomowe wydarzenie z pewnością na długie lata przejdzie do legendy wyścigów samochodowych.

Ostatnim Włochem przed młodym Antonellim, który wygrał wyścig przed własną publicznością, był Ludovico Scarfiotti. Zwyciężył on na tym samym historycznym obiekcie, prowadząc legendarny samochód marki Ferrari. Sukces dwudziestolatka jadącego obecnie w niemieckim zespole na nowo ożywił te wspaniałe sportowe tradycje. Pokonanie całej stawki rywali od ostatniego pola startowego dowodzi ogromnego talentu aktualnego lidera mistrzostw. Ten doskonały wynik znacząco przybliża włoskiego kierowcę do zdobycia upragnionego mistrzowskiego tytułu.