2. Ekstraliga żużlowa. Polonia Bydgoszcz nokautuje Orła Łódź w rewanżu

Zdecydowane zwycięstwo Polonii

Abramczyk Polonia Bydgoszcz w dominującym stylu pokonała H.Skrzydlewska Orzeł Łódź w rewanżowym meczu półfinałowym 2. Ekstraligi żużlowej. Wynik 57:33 nie pozostawił wątpliwości, kto tego dnia był lepszy na torze. Zwycięstwo to przypieczętowało awans Polonii Bydgoszcz do decydującej fazy rozgrywek, gdzie powalczą o najwyższe cele.

W pierwszym, wyrównanym starciu obu drużyn padł remis 45:45. Niedzielne spotkanie w Bydgoszczy miało zatem kluczowe znaczenie, a gospodarze w pełni wykorzystali atut własnego toru. Zawodnicy Polonii od początku narzucili własne tempo, sukcesywnie powiększając przewagę nad rywalami z Łodzi.

Kluczowi zawodnicy obu drużyn

Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach Abramczyk Polonii Bydgoszcz był Szymon Woźniak, który zdobył 13 punktów. Świetne występy zanotowali również Kai Huckenbeck i Krzysztof Buczkowski, obaj dopisując do konta drużyny po 11 punktów. Solidne wsparcie zapewnili także Wiktor Przyjemski (10 pkt) oraz Aleksandr Łoktajew (9 pkt), a dorobek uzupełnił Kacper Andrzejewski (3 pkt).

W zespole H.Skrzydlewska Orzeł Łódź najwięcej punktów zgromadził Marcin Nowak, który wywalczył 10 oczek. Pozostali zawodnicy gości mieli trudności z nawiązaniem walki z gospodarzami. Szymon Szlauderbach i Oliver Berntzon dołożyli po 7 punktów, Krzysztof Lewandowski 5, a Zach Cook i Kacper Halkiewicz zdobyli po 2 punkty. Dan Thompson zakończył zawody z zerowym dorobkiem.