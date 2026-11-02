Andrea Kimi Antonelli mistrzem świata Formuły 1. Kto pobił rekord Sebastiana Vettela?

Jak Antonelli pobił rekord Sebastiana Vettela?

Antonelli w wieku zaledwie dwudziestu lat zdetronizował dotychczasowego rekordzistę, jakim był Niemiec Sebastian Vettel. Były kierowca Red Bulla w 2010 roku zdobywał swój pierwszy z czterech czempionatów, mając dwadzieścia trzy lata na karku. Dzięki świetnej postawie reprezentant Mercedesa zapisał się w annałach sportów motorowych na całym świecie. Włosi czekali na mistrzostwo kierowcy z ich kraju aż od 1953 roku, kiedy to po mistrzowski puchar sięgnął legendarny Alberto Ascari.

Nowy władca królowej motorsportu przyszedł na świat w Bolonii w 2006 roku. Jego ojciec, Marco Antonelli, sam był kierowcą wyścigowym i obecnie z dużymi sukcesami prowadzi zespół Antonelli Motorsport. Młody zawodnik stawiał pierwsze kroki na torze w wieku siedmiu lat, szybko zdobywając tytuły mistrza Europy w kartingu. Następnie triumfował we włoskiej i niemieckiej Formule 4, a w 2024 roku trafił bezpośrednio do Formuły 2, by wkrótce po tym związać się z Mercedesem jako pełnoprawny następca Lewisa Hamiltona.

Jak wyglądała droga Włocha na sam szczyt?

Pierwszy sezon w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej przyniósł mu siódmą lokatę w ogólnym zestawieniu oraz trzy w pełni zasłużone wizyty na podium. Bieżąca kampania to już absolutna dominacja dwudziestolatka, który wygrał aż dziewięć z zaplanowanych przez federację wyścigów. Zgromadził łącznie trzysta osiemdziesiąt punktów, co stanowi ponad dwukrotną poprawę względem ubiegłego roku. Zaledwie jeden raz nie dojechał do mety podczas rywalizacji w Barcelonie, udowadniając swoją wyjątkową dojrzałość za kierownicą najszybszych bolidów świata.

W padoku znany jest jako Kimi, choć tego imienia nie otrzymał na cześć słynnego Fina Kimiego Raikkonena, lecz z prostej sugestii bliskiego przyjaciela rodziny. Pozostaje skromnym nastolatkiem, który w ubiegłym roku zdał maturę wspólnie z rówieśnikami, a przed wyścigami osobiście i ręcznie myje swój samochód. Jego wielką inspiracją jest legendarny Ayrton Senna, na którego cześć Włoch startuje z numerem dwanaście. Poza torem pasjonuje się piłką nożną, rozgrywkami koszykarskiej ligi NBA oraz szybkimi wyścigami motocyklowymi w klasie MotoGP.