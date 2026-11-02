Kimi Antonelli mistrzem świata Formuły 1. Młody Włoch pobił historyczny rekord

Historyczny sukces w Meksyku

Młody kierowca z Włoch osiągnął niebywały sukces na torze wyścigowym. Kimi Antonelli zajął trzecie miejsce podczas niedzielnego wyścigu o Grand Prix Meksyku. Taki wynik pozwolił mu na przypieczętowanie tytułu, chociaż do zdobycia mistrzostwa wystarczyła mu zaledwie dziewiąta pozycja.

Zwycięstwo to ma ogromne znaczenie dla włoskiego sportu motorowego. Kierowca jest pierwszym Włochem od 73 lat, który zdołał wywalczyć najważniejsze trofeum w tej elitarnej dyscyplinie. Osiągnięcie utalentowanego 20-latka zapisze się na stałe w kronikach sportowych.

Kto ma najwięcej tytułów mistrzowskich?

Włoch dopiero rozpoczął swoją drogę do wyrównania największych osiągnięć w historii sportów motorowych. Na szczycie klasyfikacji wszech czasów pozostają dwie niekwestionowane legendy tego sportu. Ich rekordy wydają się na ten moment niezwykle trudne do pobicia przez młodszych zawodników.

Rekordzistami pod względem liczby wywalczonych tytułów mistrzowskich są Brytyjczyk Lewis Hamilton oraz Niemiec Michael Schumacher. Obaj wybitni i utytułowani kierowcy triumfowali siedmiokrotnie w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Teraz do elitarnego grona mistrzów dołączył nowy zawodnik.